Сокращение дедлайна Трампа. Кремль впервые отреагировал
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Политика
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Сокращение дедлайна Трампа. Кремль впервые отреагировал

Песков
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Источник:  online.ua

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждает, что "приняла к сведению" заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что он сокращает отведенный им срок для урегулирования войны против Украины с 50 до 10-12 дней.

Главные тезисы

  • Москва не ответила, собирается ли выполнять требование Трампа.
  • Путин пока не готовится к личной встрече с президентом США.

Что говорят в Кремле

С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Российские пропагандисты также попросили Пескова отреагировать на заявление Трампа о том, что ему больше не интересны разговоры с Путиным об Украине.

Я бы хотел избежать каких-либо оценок. Еще раз повторяю, мы приняли к сведению заявления президента Трампа, — ответил спикер российского диктатора.

Он также дал понять, что тема личной встречи американского лидера и нелегитимного президента России пока не обсуждается.

Как уже упоминалось ранее, 28 июля Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины. На этот раз речь идет о 10-12 днях.

На этом фоне бывший президент России Дмитрий Медведев начал публично угрожать США войной.

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