Сокращение дедлайна Трампа. Кремль впервые отреагировал

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждает, что "приняла к сведению" заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что он сокращает отведенный им срок для урегулирования войны против Украины с 50 до 10-12 дней.
Главные тезисы
- Москва не ответила, собирается ли выполнять требование Трампа.
- Путин пока не готовится к личной встрече с президентом США.
Что говорят в Кремле
С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
Российские пропагандисты также попросили Пескова отреагировать на заявление Трампа о том, что ему больше не интересны разговоры с Путиным об Украине.
Он также дал понять, что тема личной встречи американского лидера и нелегитимного президента России пока не обсуждается.
Как уже упоминалось ранее, 28 июля Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины. На этот раз речь идет о 10-12 днях.
На этом фоне бывший президент России Дмитрий Медведев начал публично угрожать США войной.
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