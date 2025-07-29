Сокращение дедлайна Трампа. Кремль впервые отреагировал

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждает, что "приняла к сведению" заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что он сокращает отведенный им срок для урегулирования войны против Украины с 50 до 10-12 дней.

Что говорят в Кремле

С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Российские пропагандисты также попросили Пескова отреагировать на заявление Трампа о том, что ему больше не интересны разговоры с Путиным об Украине.

Я бы хотел избежать каких-либо оценок. Еще раз повторяю, мы приняли к сведению заявления президента Трампа, — ответил спикер российского диктатора. Поделиться

Он также дал понять, что тема личной встречи американского лидера и нелегитимного президента России пока не обсуждается.

Как уже упоминалось ранее, 28 июля Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины. На этот раз речь идет о 10-12 днях.