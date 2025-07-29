ЄС пригрозив владі Україні зупинкою фінансування — що сталося

Офіційний Брюссель чітко дав зрозуміти Києву, якими катастрофічними будуть наслідки у разі, якщо Верховна Рада України не проголосує за повноцінне скасування норм скандального закону 12414, який обмежує НАБУ та САП.Є

ЄС висунув ультиматум владі України

Як вдалося дізнатися журналістам, лідери Євросоюзу готуються до сценарію, за якого 31 липня парламент України не ухвалить жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність НАБУ і САП, або внесуть у документ правки, що зроблять це відновлення неповним.

24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні. Все поставили на паузу до виправлення ситуації, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Ще один високопосадовець ЄС повідомив, що Брюссель дійсно висунув ультиматум Києву.

Він також повідомив уточнені дані:

Так, дійсно ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон — кредити за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ, — заявило анонімне джерело. Поширити

Що важливо розуміти, якщо Верховна Рада та президент Володимир Зеленський не зроблять всього необхідного для відновлення незалежності НАБУ та САП, то Україна може втрати 60 млрд євро.