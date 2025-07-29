ЄС пригрозив владі Україні зупинкою фінансування — що сталося

Офіційний Брюссель чітко дав зрозуміти Києву, якими катастрофічними будуть наслідки у разі, якщо Верховна Рада України не проголосує за повноцінне скасування норм скандального закону 12414, який обмежує НАБУ та САП.Є
Головні тези:
- В разі невиконання вимог ЄС Україна ризикує втратити фінансову допомогу у розмірі 60 млрд євро.
- Брюссель буде уважно спостерігати за голосуванням Верховної Ради 31 липня.
ЄС висунув ультиматум владі України
Як вдалося дізнатися журналістам, лідери Євросоюзу готуються до сценарію, за якого 31 липня парламент України не ухвалить жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність НАБУ і САП, або внесуть у документ правки, що зроблять це відновлення неповним.
Ще один високопосадовець ЄС повідомив, що Брюссель дійсно висунув ультиматум Києву.
Він також повідомив уточнені дані:
Що важливо розуміти, якщо Верховна Рада та президент Володимир Зеленський не зроблять всього необхідного для відновлення незалежності НАБУ та САП, то Україна може втрати 60 млрд євро.
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