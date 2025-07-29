ЕС пригрозил властям Украины остановкой финансирования — что произошло
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС пригрозил властям Украины остановкой финансирования — что произошло

ЕС выдвинул ультиматум властям Украины
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Источник:  Экономическая правда

Официальный Брюссель четко дал понять Киеву, какими катастрофическими будут последствия в случае, если Верховная Рада Украины не проголосует за полноценную отмену норм скандального закона 12414, ограничивающего НАБУ и САП.

Главные тезисы

  • В случае невыполнения требований ЕС, Украина рискует потерять финансовую помощь в размере 60 млрд евро.
  • Брюссель будет внимательно наблюдать за голосованием Верховной Рады 31 июля.

ЕС выдвинул ультиматум властям Украины

Как удалось узнать журналистам, лидеры Евросоюза готовятся к сценарию, при котором 31 июля парламент Украины не примет ни один из законопроектов, восстанавливающих независимость НАБУ и САП, или внесут в документ правки, которые сделают это восстановление неполным.

24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. Все поставили на паузу до исправления ситуации, — заявил один из инсайдеров.

Еще один высокопоставленный чиновник сообщил, что Брюссель действительно выдвинул ультиматум Киеву.

Он также сообщил уточненные данные:

Да, действительно ЕС предупредил Киев. Если не будет принят закон — кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, мы просто перестанем их предоставлять. Также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ, — заявил анонимный источник.

Что важно понимать, если Верховная Рада и президент Владимир Зеленский не сделают все необходимое для восстановления независимости НАБУ и САП, то Украина может потерять 60 млрд евро.

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