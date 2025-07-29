ЕС пригрозил властям Украины остановкой финансирования — что произошло

Официальный Брюссель четко дал понять Киеву, какими катастрофическими будут последствия в случае, если Верховная Рада Украины не проголосует за полноценную отмену норм скандального закона 12414, ограничивающего НАБУ и САП.
Главные тезисы
- В случае невыполнения требований ЕС, Украина рискует потерять финансовую помощь в размере 60 млрд евро.
- Брюссель будет внимательно наблюдать за голосованием Верховной Рады 31 июля.
ЕС выдвинул ультиматум властям Украины
Как удалось узнать журналистам, лидеры Евросоюза готовятся к сценарию, при котором 31 июля парламент Украины не примет ни один из законопроектов, восстанавливающих независимость НАБУ и САП, или внесут в документ правки, которые сделают это восстановление неполным.
Еще один высокопоставленный чиновник сообщил, что Брюссель действительно выдвинул ультиматум Киеву.
Он также сообщил уточненные данные:
Что важно понимать, если Верховная Рада и президент Владимир Зеленский не сделают все необходимое для восстановления независимости НАБУ и САП, то Украина может потерять 60 млрд евро.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-