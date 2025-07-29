Українські облігації ринули вгору завдяки Трампу

28 липня американський лідер Дональд Трамп оголосив, що скорочує дедлайн для Росії щодо завершення війни з 50 до 10-12 днів. Ця гучна заява призвела до того, що українські доларові облігації зросли на 1,5 цента.

Українські облігації швидко відреагували на рішення Трампа

Аналітики звернули увагу на те, що ріст цін відбувся за облігаціями з погашенням у 2035 та 2036 роках.

Що важливо розуміти, 28 липня 6 з 8 найприбутковіших боргових інструментів на ринках, що розвиваються, належали саме Україні.

На тлі свого візиту до Шотландії очільник Білого дому неочікувано заявив, що дає російського диктатору Володимиру Путіну лише 10–12 днів для досягнення перемир’я.

Така різка зміна дедлайну для Кремля спровокувала очікування потенційних мирних перемовин і стала драйвером для ринку.

Однак не можна ігнорувати той факт, що українські боргові папери з початку року просіли в ціні на 12%.

За словами аналітиків, це є найгіршим показником серед ринків, що розвиваються.

Експерти також озвучили прогноз, що на ринку може з’явитися тактична можливість для купівлі завдяки привабливим оцінкам та низькому позиціонуванню.