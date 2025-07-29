Украинские облигации подорожали благодаря Трампу
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинские облигации подорожали благодаря Трампу

Украинские облигации быстро отреагировали на решение Трампа
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Источник:  Bloomberg

28 июля американский лидер Дональд Трамп объявил, что сокращает дедлайн для России по завершению войны с 50 до 10-12 дней. Это громкое заявление привело к тому, что украинские долларовые облигации выросли на 1,5 цента.

Главные тезисы

  • Рынки ожидают проведения мирных переговоров для завершения войны.
  • Долларовые облигации Украины также растут 5-й день подряд.

Украинские облигации быстро отреагировали на решение Трампа

Аналитики обратили внимание на то, что рост цен произошел по облигациям с погашением в 2035 и 2036 годах.

Что важно понимать, 28 июля 6 из 8 наиболее прибыльных долговых инструментов на развивающихся рынках принадлежали именно Украине.

На фоне своего визита в Шотландию глава Белого дома неожиданно заявил, что дает российскому диктатору Владимиру Путину всего 10–12 дней для достижения перемирия.

Такое резкое изменение дедлайна для Кремля спровоцировало ожидания потенциальных мирных переговоров и стало драйвером для рынка.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что украинские долговые бумаги с начала года просели в цене на 12%.

По словам аналитиков, это самый плохой показатель среди развивающихся рынков.

Эксперты также озвучили прогноз, что на рынке может появиться тактическая возможность для покупки благодаря привлекательным оценкам и низкому позиционированию.

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