Контрактная служба для людей возрастом от 60 лет — Зеленский принял решение

29 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту.

Что известно о новом решении Зеленского

В новом законе речь идет о том, что во время военного положения, по письменному согласию командира воинской части, на службу по контракту могут принять граждан в возрасте от 60 лет.

Однако, что важно понимать, для этого они должны быть признаны годными военно-врачебной комиссией.

Военные этой категории получат возможность занимать небоевые должности как в составе рядовых, сержантов или старшин, так и среди младших или старших офицеров.

Контракт для лиц в возрасте 60+ заключается на один год с возможностью дальнейшего продления. Для офицеров такого возраста обязательно согласование кандидатуры Генеральным штабом ВСУ. Поделиться

Кроме того, указано, что такие контрактники должны будут пройти двухмесячный испытательный срок.

Если по его результатам военный не подтвердит соответствие, то контракт аннулируют.