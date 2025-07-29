Контрактна служба для людей віком від 60 років — Зеленський ухвалив рішення

29 липня український лідер Володимир Зеленський підписав закон, що дає можливість громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом.
Головні тези:
- Особи віком 60+ мають можливість обіймати небойові посади від рядового до офіцерського складу.
- Контракт можна буде підписати на один рік з можливістю продовження.
Що відомо про нове рішення Зеленського
У новому законі йдеться про те, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років.
Однак, що важливо розуміти, для цього вони повинні бути визнані придатними військово-лікарською комісією.
Військові цієї категорії отримають можливість обіймати небойові посади: як у складі рядових, сержантів або старшин, так і серед молодших або старших офіцерів.
Окрім того, наголошується, що такі контрактники повинні будуть пройти двомісячний випробувальний термін.
Якщо за його результатами військовий не підтвердить відповідність, контракт анулюють.
Варто звернути увагу на те, що уразі припинення або скасування воєнного стану всі такі контракти автоматично втрачають чинність.
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