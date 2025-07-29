Еврокомиссия выдвинула Украине требование по отбору руководителя БЭБ

Европейская комиссия требует от украинской власти как можно скорее назначить руководителя Бюро экономической безопасности в соответствии с законом и действующими процедурами отбора и назначения.
Главные тезисы
- Бюро экономической безопасности играет ключевую роль в борьбе Украины с финансовыми преступлениями.
- Руководитель БЭБ должен быть избран на основе добродетели и личных заслуг.
ЕК отреагировала на скандал вокруг БЭБ
Официальный Брюссель в очередной раз напомнил, что реформа БЭБ является частью более широких обязательств Украины в рамках процесса евроинтеграции.
Он также повторил, что в отчете ЕК по расширению ЕС за 2024 год указано о важности быстрой имплементации закона о БЭБ, в частности из-за прозрачного процесса отбора на основе личных заслуг.
Что важно понимать, именно БЭБ играет немаловажную роль в борьбе Украины с финансовыми преступлениями.
Недавно официальный Брюссель отмечал важность избрания руководителя БЭБ на основе его добродетели.
С заявлением по этому поводу выступил Штефан Шленинг — руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине.
Он подчеркнул, что назначение победителя конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности является для ЕС важным индикатором движения Украины по пути реформ.
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