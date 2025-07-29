Еврокомиссия выдвинула Украине требование по отбору руководителя БЭБ

Европейская комиссия требует от украинской власти как можно скорее назначить руководителя Бюро экономической безопасности в соответствии с законом и действующими процедурами отбора и назначения.

ЕК отреагировала на скандал вокруг БЭБ

Официальный Брюссель в очередной раз напомнил, что реформа БЭБ является частью более широких обязательств Украины в рамках процесса евроинтеграции.

Киев должен как можно быстрее назначить директора Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с законом о реформировании БЭБ и действующими процедурами отбора и назначения… Это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования, — заявил представитель Еврокомиссии. Поделиться

Он также повторил, что в отчете ЕК по расширению ЕС за 2024 год указано о важности быстрой имплементации закона о БЭБ, в частности из-за прозрачного процесса отбора на основе личных заслуг.

Что важно понимать, именно БЭБ играет немаловажную роль в борьбе Украины с финансовыми преступлениями.

Недавно официальный Брюссель отмечал важность избрания руководителя БЭБ на основе его добродетели.

С заявлением по этому поводу выступил Штефан Шленинг — руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине.