Єврокомісія озвучила прогноз щодо розвитку економіки України у 2025 році
Категорія
Економіка
Дата публікації

Єврокомісія озвучила прогноз щодо розвитку економіки України у 2025 році

Єврокомісія
Єврокомісія

Єврокомісія погіршила прогноз щодо зростання економіки України на поточний рік. Швидке зростання може початися тільки 2026 року.

Головні тези:

  • Єврокомісія погіршила прогноз щодо розвитку економіки України на 2025 рік, знизивши очікуване зростання ВВП до 2,0%.
  • Прогнозується подальше уповільнення економічної активності в Україні у зв'язку з дією воєнного конфлікту та змінами на енергетичному ринку.
  • Вплив національного бюджету, інфляцію та експорт очікується через різке зростання витрат на енергію та робочу силу.

Прогноз невтішний: ЄК про економіку України

Прогноз зростання ВВП на 2025 рік погіршено до 2,0% з 2,8% у листопаді минулого року. На 2026 рік прогноз погіршено до 4,7% з 5,3%.

У 2025 році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2,0%, оскільки війна продовжує чинити сильний тиск на виробничий потенціал України та ділові настрої.

Згідно з очікуванням ЄК, експорт має ослабнути, що відображає стримане промислове виробництво, особливо в енергомістких секторах, яких торкнулися високі ціни на енергію, та закриття вугільної шахти в Покровську, ключового постачальника для сталеливарної промисловості.

Прогнозується, що інфляція зросте до 12,6% у 2025 році через різке зростання витрат на енергію і робочу силу, перш ніж ослабне у 2026 році в міру ослаблення тиску з боку пропозиції.

З 2026 року прогнозується сильніше економічне зростання, яке сприятиме подальшому поліпшенню збору доходів, тоді як поступове зміщення витрат з військових потреб на відновлення і реконструкцію сприятиме значному скороченню дефіциту.

За даними ЄК, після стійкого зростання, що тривало до початку 2024 року, економіка України почала втрачати імпульси в середині 2024 року, що відображає посилення атак Росії на критично важливу інфраструктуру, слабкіший врожай сільськогосподарської продукції через несприятливі погодні умови та гостру нестачу робочої сили, що продовжувало обмежувати економічну активність.

За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році сповільнилося до 2,9%. Прогноз зростання ВВП, закладений у бюджет 2025 року — 2,7% на рік.

Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз щодо реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році до 3,1%.

МВФ у квітні погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році до 2,0% порівняно з 2,5% у прогнозі за жовтень.

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