Еврокомиссия озвучила прогноз развития экономики Украины в 2025 году

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики Украины на текущий год. Быстрый рост может начаться только в 2026 году.
Главные тезисы
- Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Украины на 2025 год до 2,0% из-за военного конфликта и изменений на энергетическом рынке.
- Прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности из-за высоких расходов на энергию и рабочую силу.
- Инфляция ожидается вырасти до 12,6% в 2025 году из-за резкого роста затрат, но ослабеет в 2026 году.
Прогноз неутешителен: ЕК об экономике Украины
Прогноз роста ВВП на 2025 год ухудшился до 2,0% с 2,8% в ноябре прошлого года. На 2026 год прогноз ухудшился до 4,7% с 5,3%.
В 2025 г. прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности до 2,0%, поскольку война продолжает оказывать сильное давление на производственный потенциал Украины и деловые настроения.
Согласно ожиданиям ЕК, экспорт должен ослабнуть, что отражает сдержанное промышленное производство, особенно в энергоемких секторах, затронутых высокими ценами на энергию, и закрытие угольной шахты в Покровске, ключевого поставщика для сталелитейной промышленности.
С 2026 года прогнозируется более сильный экономический рост, который будет способствовать дальнейшему улучшению сбора доходов, тогда как постепенное смещение расходов по военным потребностям на восстановление и реконструкцию будет способствовать значительному сокращению дефицита.
По данным ЕК, после продолжающегося до начала 2024 года устойчивого роста экономика Украины начала терять импульсы в середине 2024 года, что отражает усиление атак России на критически важную инфраструктуру, более слабый урожай сельскохозяйственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий и острой нехватки рабочей силы, что продолжало продолжать продолжать действовать.
По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года, — 2,7% в год.
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по реальному валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины в 2025 году до 3,1%.
МВФ в апреле ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,0% по сравнению с 2,5% в прогнозе за октябрь.
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