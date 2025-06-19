Єврокомісія оголосила про свої плани щодо заморожених активів Росії
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Економіка
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Єврокомісія оголосила про свої плани щодо заморожених активів Росії

Єврокоміся

Європейський Союз планує залишати активи Росії на території ЄС у сумі 210 млрд євро замороженими для направлення надзвичайних прибутків від них на користь України, як мінімум, до кінця 2025 року.

Головні тези:

  • Європейський Союз планує залишити активи Росії на території ЄС у сумі 210 млрд євро замороженими для направлення надзвичайних прибутків від них на користь України до кінця 2025 року.
  • Кошти від заморожених російських активів використовуються для підтримки України через кредити G7 та інвестиції в оборонну промисловість та енергетику.
  • Єврокомісія не планує конфіскацію заморожених активів РФ, оскільки це може відлякати міжнародних інвесторів і ускладнити переговори.

Єврокомісія не хоче конфісковувати заморожені активи РФ

Про це повідомив журналістам 19 червня в Брюсселі речник Європейської комісії Маркус Ламмерт.

Речник Єврокомісії наголосив, що 210 млрд євро російських активів в ЄС будуть залишатися замороженими як мінімум до кінця 2025 року, а надзвичайні прибутки від них будуть передаватися для підтримки України.

Ми знерухомили активи Росії, яких в ЄС 210 мільярдів євро, і ми використовуємо прибутки від цих активів для підтримки України за допомогою кредитів G7 на суму 45 мільярдів євро. Ці гроші йдуть, наприклад, на українську оборонну промисловість та відновлення енергетики.

Він нагадав, що "потім ці кредити будуть погашені коштом майбутніх потоків надзвичайних надходжень від знерухомлених російських активів".

Перший платіж у розмірі 3 млрд євро було надіслано Україні в січні (2025 — ред.), 1 млрд євро — у березні, ще 1 млрд — у квітні, 1 млрд — у травні, і 1 млрд — минулої п'ятниці. Виплати триватимуть протягом цього року.

ЄС завжди чітко заявляв, що Росія має заплатити за збитки, завдані цією війною. Юридично обґрунтовані та фінансово життєздатні варіанти компенсації збитків, завданих Росією Україні, повинні залишатися на столі переговорів, і ми повинні продовжувати їх обговорювати, — підкреслив Маркус Ламмерт.

Заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра розкритикувала нещодавнє рішення про передачу 3 млрд євро російських активів, заморожених у Європі, західним інвесторам.

Варто зазначити, що в ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні.

Однак великі країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, виступають проти, оскільки побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.

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