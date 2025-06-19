Еврокомиссия объявила о своих планах насчет замороженных активов России
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Экономика
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Еврокомиссия объявила о своих планах насчет замороженных активов России

Еврокомиссия
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Европейский Союз планирует оставлять активы России на территории ЕС в сумме 210 млрд евро замороженными для направления чрезвычайных доходов от них в пользу Украины как минимум до конца 2025 года.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия планирует оставить замороженными активы России в ЕС на сумму 210 млрд евро с целью направить доходы в пользу Украины до конца 2025 года.
  • Средства от замороженных активов используются для поддержки Украины через кредиты G7 и инвестиции в оборонную промышленность и энергетику.
  • Еврокомиссия не планирует конфискацию активов РФ, опасаясь отпугнуть инвесторов и усложнить переговоры.

Еврокомиссия не хочет конфисковывать замороженные активы РФ

Об этом сообщил журналистам 19 июня в Брюсселе спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что 210 млрд евро российских активов в ЕС будут оставаться замороженными как минимум до конца 2025 года, а чрезвычайные доходы от них будут передаваться для поддержки Украины.

Мы обездвижили активы России, которых в ЕС 210 миллиардов евро, и мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины с помощью кредитов G7 на сумму 45 миллиардов евро. Эти деньги идут, например, на украинскую оборонную промышленность и восстановление энергетики.

Он напомнил, что "потом эти кредиты будут погашены за счет будущих потоков чрезвычайных поступлений от обездвиженных российских активов".

Первый платеж в размере 3 млрд евро был направлен Украине в январе (2025 — ред.), 1 млрд евро — в марте, еще 1 млрд — в апреле, 1 млрд — в мае, и 1 млрд — в прошлую пятницу. Выплаты будут продолжаться в течение этого года.

ЕС всегда четко заявлял, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный этой войной. Юридически обоснованные и финансово жизнеспособные варианты компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине, должны оставаться на столе переговоров, и мы должны продолжать их обсуждать, — подчеркнул Маркус Ламмерт.

Замглавы Офиса президента Ирина Мудра раскритиковала недавнее решение о передаче 3 млрд евро российских активов, замороженных в Европе, западным инвесторам.

Следует отметить, что в ЕС длительное время ведут дискуссии по конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине.

Однако крупные страны, такие как Франция, Германия, Италия, Испания, выступают против, поскольку опасаются, что конфисковав средства, ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое наибольшее преимущество в мирных переговорах.

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