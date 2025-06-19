Еврокомиссия объявила о своих планах насчет замороженных активов России

Европейский Союз планирует оставлять активы России на территории ЕС в сумме 210 млрд евро замороженными для направления чрезвычайных доходов от них в пользу Украины как минимум до конца 2025 года.
Главные тезисы
- Еврокомиссия планирует оставить замороженными активы России в ЕС на сумму 210 млрд евро с целью направить доходы в пользу Украины до конца 2025 года.
- Средства от замороженных активов используются для поддержки Украины через кредиты G7 и инвестиции в оборонную промышленность и энергетику.
- Еврокомиссия не планирует конфискацию активов РФ, опасаясь отпугнуть инвесторов и усложнить переговоры.
Еврокомиссия не хочет конфисковывать замороженные активы РФ
Об этом сообщил журналистам 19 июня в Брюсселе спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что 210 млрд евро российских активов в ЕС будут оставаться замороженными как минимум до конца 2025 года, а чрезвычайные доходы от них будут передаваться для поддержки Украины.
Мы обездвижили активы России, которых в ЕС 210 миллиардов евро, и мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины с помощью кредитов G7 на сумму 45 миллиардов евро. Эти деньги идут, например, на украинскую оборонную промышленность и восстановление энергетики.
Он напомнил, что "потом эти кредиты будут погашены за счет будущих потоков чрезвычайных поступлений от обездвиженных российских активов".
ЕС всегда четко заявлял, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный этой войной. Юридически обоснованные и финансово жизнеспособные варианты компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине, должны оставаться на столе переговоров, и мы должны продолжать их обсуждать, — подчеркнул Маркус Ламмерт.
Замглавы Офиса президента Ирина Мудра раскритиковала недавнее решение о передаче 3 млрд евро российских активов, замороженных в Европе, западным инвесторам.
Следует отметить, что в ЕС длительное время ведут дискуссии по конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-