"Стена дронов" защитит ЕС и Украину — что предлагает Еврокомиссия
"Стена дронов" защитит ЕС и Украину — что предлагает Еврокомиссия

ЕС
Источник:  Укринформ

Цель "Стена дронов" (Drone Wall) - защищать государства-члены ЕС на восточном фланге блока, а также Украину.

Главные тезисы

  • Проект "Стена дронов" разработан для защиты государств-членов ЕС на восточном фланге и Украины от атак дронов.
  • Сотрудничество с Украиной, обладающей опытом в борьбе с дронами, будет ключевым элементом создания "Стены дронов".
  • Инструмент SAFE будет играть важную роль в реализации проекта, требуя государства-члены включать его в свои национальные планы до ноября.

"Стена дронов" сможет защитить страны Евросоюза и Украины

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

Комиссар (по вопросам обороны и космоса Андрюс) Кубилюс вчера вспомнил, что продолжит работу над будущей "Стеной дронов", о которой также говорила президент Еврокомиссии фон дер Ляен в своем обращении к Конгрессу. Почему? Потому что мы видели недавние события в Румынии и Польше, еще раз подчеркнули необходимость Европейского Союза защищаться и обороняться. И это, конечно, включает в себя защиту наших стран «на передовой» и Украины от потенциальных атак дронов.

Он напомнил, что еврокомиссар Кубилюс вместе с президентом фон дер Ляен посетил страны-члены ЕС на восточном фланге, правительства которых уже проявили интерес к проекту "Стена дронов".

Ренье добавил, что инструмент SAFE (программа кредитов на оборонное производство) будет способствовать созданию "Стены дронов", если государства-члены в своих национальных планах, которые должны подать на рассмотрение Еврокомиссии до 30 ноября, упомянут основные компоненты.

Он также подчеркнул, что Украина "по умолчанию полностью ассоциирована с инициативой SAFE, поэтому "Стена дронов" защитит Украину, ЕС и, по определению, некоторые государства-члены НАТО".

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что "Стену дронов", инициированную ЕС, следует строить вместе с Украиной, учитывая ее большой опыт в борьбе с дронами.

Кубилюс планирует на следующей неделе провести переговоры с министрами обороны стран Евросоюза по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС.

