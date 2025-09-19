"Стена дронов" защитит ЕС и Украину — что предлагает Еврокомиссия

Цель "Стена дронов" (Drone Wall) - защищать государства-члены ЕС на восточном фланге блока, а также Украину.

"Стена дронов" сможет защитить страны Евросоюза и Украины

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

Комиссар (по вопросам обороны и космоса Андрюс) Кубилюс вчера вспомнил, что продолжит работу над будущей "Стеной дронов", о которой также говорила президент Еврокомиссии фон дер Ляен в своем обращении к Конгрессу. Почему? Потому что мы видели недавние события в Румынии и Польше, еще раз подчеркнули необходимость Европейского Союза защищаться и обороняться. И это, конечно, включает в себя защиту наших стран «на передовой» и Украины от потенциальных атак дронов. Поделиться

Он напомнил, что еврокомиссар Кубилюс вместе с президентом фон дер Ляен посетил страны-члены ЕС на восточном фланге, правительства которых уже проявили интерес к проекту "Стена дронов".

Ренье добавил, что инструмент SAFE (программа кредитов на оборонное производство) будет способствовать созданию "Стены дронов", если государства-члены в своих национальных планах, которые должны подать на рассмотрение Еврокомиссии до 30 ноября, упомянут основные компоненты.

Он также подчеркнул, что Украина "по умолчанию полностью ассоциирована с инициативой SAFE, поэтому "Стена дронов" защитит Украину, ЕС и, по определению, некоторые государства-члены НАТО".

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что "Стену дронов", инициированную ЕС, следует строить вместе с Украиной, учитывая ее большой опыт в борьбе с дронами.

Кубилюс планирует на следующей неделе провести переговоры с министрами обороны стран Евросоюза по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС.