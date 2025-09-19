"Стена дронов" защитит ЕС и Украину — что предлагает Еврокомиссия

Цель "Стена дронов" (Drone Wall) - защищать государства-члены ЕС на восточном фланге блока, а также Украину.
Главные тезисы
- Проект "Стена дронов" разработан для защиты государств-членов ЕС на восточном фланге и Украины от атак дронов.
- Сотрудничество с Украиной, обладающей опытом в борьбе с дронами, будет ключевым элементом создания "Стены дронов".
- Инструмент SAFE будет играть важную роль в реализации проекта, требуя государства-члены включать его в свои национальные планы до ноября.
"Стена дронов" сможет защитить страны Евросоюза и Украины
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.
Он напомнил, что еврокомиссар Кубилюс вместе с президентом фон дер Ляен посетил страны-члены ЕС на восточном фланге, правительства которых уже проявили интерес к проекту "Стена дронов".
Ренье добавил, что инструмент SAFE (программа кредитов на оборонное производство) будет способствовать созданию "Стены дронов", если государства-члены в своих национальных планах, которые должны подать на рассмотрение Еврокомиссии до 30 ноября, упомянут основные компоненты.
Он также подчеркнул, что Украина "по умолчанию полностью ассоциирована с инициативой SAFE, поэтому "Стена дронов" защитит Украину, ЕС и, по определению, некоторые государства-члены НАТО".
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что "Стену дронов", инициированную ЕС, следует строить вместе с Украиной, учитывая ее большой опыт в борьбе с дронами.
Кубилюс планирует на следующей неделе провести переговоры с министрами обороны стран Евросоюза по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-