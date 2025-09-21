Гарантії безпеки для України. Фінляндія вказала на важливий нюанс

Як зазначив лідер Фінляндії Александер Стубб, гарантії безпеки для України, які наразі обговорюють союзники Києва, змусять європейські країни, які їх підпишуть, протистояти Росії, якщо та в майбутньому вона знову розпочне вторгнення в Україну.
Головні тези:
- Гарантії повинні мати правдоподібну та потужну базу під собою.
- Вони набудуть чинності лише після підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.
Союзники України повинні бути готові до війни з Росією
Президент Фінляндії звертає увагу на те, що насамперед гарантії безпеки є фактором стримування:
Що також важливо розуміти, гарантії набудуть чинності лише після підписання угоди між Україною та Росією.
Стубб чітко дав зрозуміти, що країна-агресорка РФ не матиме права вето на їхній формат.
Журналісти поцікавилися у нього, чи означатимуть ці гарантії, що союзники України будуть готові вступити у військове протистояння з Росією у разі нової агресії з її боку.
На його думку, будь-які гарантії не матимуть жодного сенсу, якщо вони не будуть підкріплені реальною силою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-