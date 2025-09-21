Гарантії безпеки для України. Фінляндія вказала на важливий нюанс
Гарантії безпеки для України. Фінляндія вказала на важливий нюанс

Зеленський і Стубб
Джерело:  The Guardian

Як зазначив лідер Фінляндії Александер Стубб, гарантії безпеки для України, які наразі обговорюють союзники Києва, змусять європейські країни, які їх підпишуть, протистояти Росії, якщо та в майбутньому вона знову розпочне вторгнення в Україну.

Головні тези:

  • Гарантії повинні мати правдоподібну та потужну базу під собою.
  • Вони набудуть чинності лише після підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Союзники України повинні бути готові до війни з Росією

Президент Фінляндії звертає увагу на те, що насамперед гарантії безпеки є фактором стримування:

Цей фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб бути переконливим, він має бути сильним.

Що також важливо розуміти, гарантії набудуть чинності лише після підписання угоди між Україною та Росією.

Стубб чітко дав зрозуміти, що країна-агресорка РФ не матиме права вето на їхній формат.

Росія не має абсолютно ніякого права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави... Тому для мене не є питанням, погодиться Росія чи ні. Звичайно, вона не погодиться, але справа не в цьому.

Александер Стубб

Александер Стубб

Президент Фінляндії

Журналісти поцікавилися у нього, чи означатимуть ці гарантії, що союзники України будуть готові вступити у військове протистояння з Росією у разі нової агресії з її боку.

Це ідея гарантій безпеки за визначенням, — наголосив Стубб.

На його думку, будь-які гарантії не матимуть жодного сенсу, якщо вони не будуть підкріплені реальною силою.

