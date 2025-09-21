Гарантії безпеки для України. Фінляндія вказала на важливий нюанс

Як зазначив лідер Фінляндії Александер Стубб, гарантії безпеки для України, які наразі обговорюють союзники Києва, змусять європейські країни, які їх підпишуть, протистояти Росії, якщо та в майбутньому вона знову розпочне вторгнення в Україну.

Союзники України повинні бути готові до війни з Росією

Президент Фінляндії звертає увагу на те, що насамперед гарантії безпеки є фактором стримування:

Цей фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб бути переконливим, він має бути сильним. Поширити

Що також важливо розуміти, гарантії набудуть чинності лише після підписання угоди між Україною та Росією.

Стубб чітко дав зрозуміти, що країна-агресорка РФ не матиме права вето на їхній формат.

Росія не має абсолютно ніякого права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави... Тому для мене не є питанням, погодиться Росія чи ні. Звичайно, вона не погодиться, але справа не в цьому. Александер Стубб Президент Фінляндії

Журналісти поцікавилися у нього, чи означатимуть ці гарантії, що союзники України будуть готові вступити у військове протистояння з Росією у разі нової агресії з її боку.

Це ідея гарантій безпеки за визначенням, — наголосив Стубб. Поширити

На його думку, будь-які гарантії не матимуть жодного сенсу, якщо вони не будуть підкріплені реальною силою.