ЄС знайшов спосіб обійти вето Угорщини на нові санкції проти РФ

Європейська комісія планує розморозити близько 550 млн євро з фондів ЄС для Угорщини, оскільки Брюссель прагне подолати вето прем'єр-міністра Віктора Орбана на додаткові санкції проти Росії.

Євросоюз може схвалити нові санкції лише одноголосно, але Угорщина і Словаччина погрожують ветувати ці заходи.

Посли ЄС 19 вересня обговорили низку обмежувальних заходів, представлених комісією, включаючи поступове припинення імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ). Причому заборона, яка спочатку планувалася на кінець 2027 року, тепер перенесена на кінець наступного року.

Орбан, якому наступного року належить брати участь у парламентських виборах, неодноразово відмовлявся зменшувати залежність своєї країни від дешевого імпорту енергоносіїв з Росії та неодноразово відкладав прийняття санкцій проти Москви.

Брюссель заморозив близько 22 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Угорщини у 2022 році, через занепокоєння щодо незалежності судової влади, права на притулок, дискримінації ЛГБТ+ та академічної незалежності.

Але ЄК поступово вивільняла ці кошти, щоб заспокоїти Орбана: у 2023 році Комісія розморозила транш на 10 мільярдів євро, щоб Будапешт відмовився від вето на допомогу Україні.

Раніше цього року країна отримала ще 157 млн євро, скориставшись юридичною лазівкою, яка дозволяє Угорщині переказувати заморожені кошти на інші програми.

Це та сама лазівка, яку Будапешт намагається використати знову. У травні Угорщина запросила 605 млн євро в рамках ширшого "проміжного" перегляду того, як країни витрачають свою частку спільного бюджету ЄС.