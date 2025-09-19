ЕС нашел способ обойти вето Венгрии на новые санкции против РФ

Европейская комиссия планирует разморозить около 550 млн. евро из фондов ЕС для Венгрии, поскольку Брюссель стремится преодолеть вето премьер-министра Виктора Орбана на дополнительные санкции против России.

ЕС разморозит 550 млн евро для Венгрии из-за санкций против РФ

Евросоюз может одобрить новые санкции только единогласно, но Венгрия и Словакия угрожают ветировать эти меры.

Послы ЕС 19 сентября обсудили ряд ограничительных мер, представленных комиссией, включая постепенное прекращение импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Причем запрет, который изначально планировался на конец 2027 года, теперь перенесен на конец следующего года.

Орбан, которому в следующем году предстоит участвовать в парламентских выборах, не раз отказывался уменьшать зависимость своей страны от дешевого импорта энергоносителей из России и неоднократно откладывал принятие санкций против Москвы.

Брюссель заморозил около 22 миллиардов евро средств ЕС, предназначенных для Венгрии в 2022 году, из-за беспокойства относительно независимости судебной власти, права на убежище, дискриминации ЛГБТ+ и академической независимости. Поделиться

Но ЕК постепенно высвобождала эти средства, чтобы успокоить Орбана: в 2023 году Комиссия разморозила транш в 10 миллиардов евро, чтобы Будапешт отказался от вето на помощь Украине.

Ранее в этом году страна получила еще 157 млн евро, воспользовавшись юридической лазейкой, позволяющей Венгрии переводить замороженные средства на другие программы.

Это та самая лазейка, которую Будапешт пытается использовать снова. В мае Венгрия запросила 605 млн евро в рамках более широкого "промежуточного" пересмотра того, как страны тратят свою долю общего бюджета ЕС.