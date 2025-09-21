Гарантии безопасности для Украины. Финляндия указала на важный нюанс

Как отметил лидер Финляндии Александер Стубб, гарантии безопасности для Украины, которые обсуждают союзники Киева, заставят европейские страны, которые их подпишут, противостоять России, если и в будущем снова начнет вторжение в Украину.
Главные тезисы
- Гарантии должны иметь правдоподобную и мощную базу.
- Они вступят в силу только после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Союзники Украины должны быть готовы к войне с Россией
Президент Финляндии обращает внимание на то, что, прежде всего, гарантии безопасности являются фактором сдерживания:
Что также важно понимать, гарантии вступят в силу только после подписания соглашения между Украиной и Россией.
Стубб четко дал понять, что страна-агрессор РФ не будет иметь права вето на их формат.
Журналисты поинтересовались у него, будут ли эти гарантии означать, что союзники Украины будут готовы вступить в военное противостояние с Россией в случае новой агрессии с ее стороны.
По его мнению, любые гарантии не будут иметь никакого смысла, если они не будут подкреплены реальной силой.
