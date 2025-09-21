Гарантии безопасности для Украины. Финляндия указала на важный нюанс
Гарантии безопасности для Украины. Финляндия указала на важный нюанс

Стубб и Зеленский
Читати українською
Источник:  The Guardian

Как отметил лидер Финляндии Александер Стубб, гарантии безопасности для Украины, которые обсуждают союзники Киева, заставят европейские страны, которые их подпишут, противостоять России, если и в будущем снова начнет вторжение в Украину.

Главные тезисы

  • Гарантии должны иметь правдоподобную и мощную базу.
  • Они вступят в силу только после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Союзники Украины должны быть готовы к войне с Россией

Президент Финляндии обращает внимание на то, что, прежде всего, гарантии безопасности являются фактором сдерживания:

Этот фактор должен быть правдоподобным, а для того чтобы быть убедительным, он должен быть сильным.

Что также важно понимать, гарантии вступят в силу только после подписания соглашения между Украиной и Россией.

Стубб четко дал понять, что страна-агрессор РФ не будет иметь права вето на их формат.

Россия не имеет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого национального государства... Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, она не согласится, но дело не в этом.

Александер Стубб

Александер Стубб

Президент Финляндии

Журналисты поинтересовались у него, будут ли эти гарантии означать, что союзники Украины будут готовы вступить в военное противостояние с Россией в случае новой агрессии с ее стороны.

Это идея гарантий безопасности по определению, — подчеркнул Стубб.

По его мнению, любые гарантии не будут иметь никакого смысла, если они не будут подкреплены реальной силой.

