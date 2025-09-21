Гарантии безопасности для Украины. Финляндия указала на важный нюанс

Как отметил лидер Финляндии Александер Стубб, гарантии безопасности для Украины, которые обсуждают союзники Киева, заставят европейские страны, которые их подпишут, противостоять России, если и в будущем снова начнет вторжение в Украину.

Союзники Украины должны быть готовы к войне с Россией

Президент Финляндии обращает внимание на то, что, прежде всего, гарантии безопасности являются фактором сдерживания:

Этот фактор должен быть правдоподобным, а для того чтобы быть убедительным, он должен быть сильным. Поделиться

Что также важно понимать, гарантии вступят в силу только после подписания соглашения между Украиной и Россией.

Стубб четко дал понять, что страна-агрессор РФ не будет иметь права вето на их формат.

Россия не имеет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого национального государства... Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, она не согласится, но дело не в этом. Александер Стубб Президент Финляндии

Журналисты поинтересовались у него, будут ли эти гарантии означать, что союзники Украины будут готовы вступить в военное противостояние с Россией в случае новой агрессии с ее стороны.

Это идея гарантий безопасности по определению, — подчеркнул Стубб. Поделиться

По его мнению, любые гарантии не будут иметь никакого смысла, если они не будут подкреплены реальной силой.