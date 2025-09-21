РФ атаковала Украину 54 дронами — ПВО обезвредила 33
РФ атаковала Украину 54 дронами — ПВО обезвредила 33

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 20 и 21 сентября российские захватчики совершали атаку 54 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 8 локациях.

Отчет работы ПВО 20-21 сентября

Новая атака российских захватчиков началась в 20:00 в 2025 году.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 30 из них — шахеды.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 21 ударного БПЛА на 8 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

