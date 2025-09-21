РФ атаковала Украину 54 дронами — ПВО обезвредила 33

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 20 и 21 сентября российские захватчики совершали атаку 54 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 8 локациях.
Отчет работы ПВО 20-21 сентября
Новая атака российских захватчиков началась в 20:00 в 2025 году.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.
Что важно понимать, около 30 из них — шахеды.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 21 ударного БПЛА на 8 локациях.
