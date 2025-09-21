Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами и четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1306 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- 20 сентября на фронте произошло 151 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 21 сентября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1101610 (+1010) человек
танков — 11193 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23281 (+1) ед.
артиллерийских систем — 32952 (+25) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 61598 (+553)
крылатые ракеты / cruise missiles — 3747 (+29) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 62245 (+77) ед.
специальной техники — 3969 (+1) ед.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив 37 ракет, 71 авиационный удар, сбросив при этом 120 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 86 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6322 дрона-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Белогорья Запорожской области и Казачье Херсонской области.
