"Путин желает возродить империю". Келлог прогнозирует нападение России на страну НАТО

Нелегитимный президент России Владимир Путин желает возродить империю. Поэтому, в случае захвата Украины, может напасть на страну НАТО.
Главные тезисы
- Путин желает возродить империю и планирует атаку на страну НАТО после захвата Украины, считает эксперт Кит Келлог.
- Эксперт подчеркивает необходимость противостоять агрессивным заявлениям Путина и предотвратить возможный конфликт с Россией.
- Кит Келлог сравнивает действия Путина с поступками Гитлера и призывает к остановке российского лидера.
Келлог прогнозирует нападение России на страну НАТО
Об этом говорит спецпредставитель президента США Кит Келлог.
По его словам, Путин — агент КГБ, он никогда не переставал им быть и не понимает Запад.
Келлог подчеркнул, что если РФ завоюет Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. Поскольку Путин хочет возродить Российскую империю.
Он напоминает Гитлера, который в 1938 году в Мюнхене сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы очутились во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас.
Кроме того, он убежден, что запуск Россией беспилотников в Польшу на прошлой неделе был умышленным. По его мнению, это испытание способ проверить, как отреагирует Запад.
Келлог также заявил, что агрессивным заявлениям Путина о том, что РФ является сильным ядерным государством, нужно противостоять, а не избегать их.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-