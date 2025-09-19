Келлог прогнозирует нападение России на страну НАТО

Об этом говорит спецпредставитель президента США Кит Келлог.

По его словам, Путин — агент КГБ, он никогда не переставал им быть и не понимает Запад.

Он притворяется, что не говорит по-английски, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор. Кот Келлог Спецпредставитель президента США

Келлог подчеркнул, что если РФ завоюет Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. Поскольку Путин хочет возродить Российскую империю.

Он напоминает Гитлера, который в 1938 году в Мюнхене сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы очутились во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас.

Кроме того, он убежден, что запуск Россией беспилотников в Польшу на прошлой неделе был умышленным. По его мнению, это испытание способ проверить, как отреагирует Запад.