"Путин желает возродить империю". Келлог прогнозирует нападение России на страну НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

"Путин желает возродить империю". Келлог прогнозирует нападение России на страну НАТО

Келлог
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Нелегитимный президент России Владимир Путин желает возродить империю. Поэтому, в случае захвата Украины, может напасть на страну НАТО.

Главные тезисы

  • Путин желает возродить империю и планирует атаку на страну НАТО после захвата Украины, считает эксперт Кит Келлог.
  • Эксперт подчеркивает необходимость противостоять агрессивным заявлениям Путина и предотвратить возможный конфликт с Россией.
  • Кит Келлог сравнивает действия Путина с поступками Гитлера и призывает к остановке российского лидера.

Келлог прогнозирует нападение России на страну НАТО

Об этом говорит спецпредставитель президента США Кит Келлог.

По его словам, Путин — агент КГБ, он никогда не переставал им быть и не понимает Запад.

Он притворяется, что не говорит по-английски, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель президента США

Келлог подчеркнул, что если РФ завоюет Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. Поскольку Путин хочет возродить Российскую империю.

Он напоминает Гитлера, который в 1938 году в Мюнхене сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы очутились во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас.

Кроме того, он убежден, что запуск Россией беспилотников в Польшу на прошлой неделе был умышленным. По его мнению, это испытание способ проверить, как отреагирует Запад.

Келлог также заявил, что агрессивным заявлениям Путина о том, что РФ является сильным ядерным государством, нужно противостоять, а не избегать их.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Келлог надеется на мир в Украине — когда именно
Келлог
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Келлог назвал Китай способным остановить войну РФ против Украины
Келлог
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не проиграет эту войну". Келлог назвал ключевое преимущество Украины
Келлог уверен в мощи Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?