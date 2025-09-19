"Путін хоче відродити імперію". Келлог прогнозує напад Росії на країну НАТО

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін хоче відродити імперію. Тому у разі захоплення України може напасти на країну НАТО.
Головні тези:
- Путін хоче відродити імперію і може напасти на країну НАТО після захоплення України.
- Келлог підкреслює, що Путін є агентом КДБ та не розуміє цінностей Заходу.
- Експерт підкреслює необхідність протистояти агресивним заявам Путіна та запобігти можливому конфлікту з Росією.
Келлог прогнозує напад Росії на країну НАТО
Про це каже спецпредставник президента США Кіт Келлог.
За його словами, Путін — агент КДБ, він ніколи не переставав ним бути і не розуміє Захід.
Келлог наголосив, що якщо РФ завоює Україну, вона перейде до нападу на країну НАТО. Оскільки Путін хоче відродити Російську імперію.
Він нагадує Гітлера, який у 1938 році в Мюнхені сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз.
Окрім того, він переконаний, що запуск Росією безпілотників в Польщу минулого тижня був навмисним. На його думку, це випробування — спосіб перевірити, як відреагує Захід.
Келлог також заявив, що агресивним заявам Путіна про те, що РФ є сильною ядерною державою, потрібно протистояти, а не уникати їх.
