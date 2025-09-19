"Путін хоче відродити імперію". Келлог прогнозує напад Росії на країну НАТО

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін хоче відродити імперію. Тому у разі захоплення України може напасти на країну НАТО.

Келлог прогнозує напад Росії на країну НАТО

Про це каже спецпредставник президента США Кіт Келлог.

За його словами, Путін — агент КДБ, він ніколи не переставав ним бути і не розуміє Захід.

Він прикидається, що не розмовляє англійською, але це не так, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор. Кіт Келлог Спецпредставник президента США

Келлог наголосив, що якщо РФ завоює Україну, вона перейде до нападу на країну НАТО. Оскільки Путін хоче відродити Російську імперію.

Він нагадує Гітлера, який у 1938 році в Мюнхені сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз.

Окрім того, він переконаний, що запуск Росією безпілотників в Польщу минулого тижня був навмисним. На його думку, це випробування — спосіб перевірити, як відреагує Захід.