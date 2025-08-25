Келлог сподівається на мир в Україні — коли саме

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог висловив сподівання, що наступного року Україна відзначатиме День незалежності вже під мирним небом.
Головні тези:
- Келлог висловив сподівання, що Україна відзначатиме День Незалежності вже під мирним небом у майбутньому.
- Процес праці над мирними гарантіями в Україні триває, з великим акцентом на українську військову спроможність та політичні можливості.
- Келлог наголосив, що поточний конфлікт у Європі є найбільшою війною з часів Другої світової, зазначивши про необхідність припинення смертей та руйнувань.
Келлог вірить у мир в Україні вже у 2026 році
Про це Келлог казав під час молитовного сніданку у Києві.
Він нагадав, як минулого тижня була "велика зустріч" президента США Дональда Трампа з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці, а після повернення була зустріч глави Білого дому з президентом Володимиром Зеленським та лідерами Європи у західному крилі в Овальному кабінеті.
За його словами, продовжується робота над мирним процесом.
Він підкреслив, що тут питання в українській військовій спроможності, які є обмеження - найвищі, найнижчі, політичні, дипломатичні можливості.
І коли все це збирається, отримується картина. Це процес, яким ми займаємося зараз. Люди, як правило, забувають, скільки насправді ця війна триває, а йдеться про 4-й рік.
Спецпредставник Трампа наголосив, що це найбільша війна в Європі з часів Другої світової.
За його словами, "насправді зараз число вбитих і поранених більше, ніж ми мали під час Другої світової війни".
Подумайте також про масштаби знищення і руйнувань, про шкоду і збитки, які нанесли ці дії. Саме про це говорить президент Трамп. Він дійсно надзвичайна людина, прихильник миру. Дуже сподіваюсь, що вже в наступний День незалежності настане свято, і буде святом, коли Україна буде вільною, мирною.
Також він заявив, що "віддає належне" тій ролі, яку кожен відіграє для досягнення миру, бо це "завдання надзвичайне". В цьому контексті він згадав не лише про Трампа, а й про президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єра Італії Джорджію Мелоні, прем'єра Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба.
Президент Трамп це визнає. Не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше ніж досягати миру. Просто розв'язати війну, набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим.
Нагадаємо, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибув в Україну вчора, на День Незалежності, він взяв участь в урочистостях до свята.
