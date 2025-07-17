Келлог високо оцінив потенціал України у виробництві дронів

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог побував на оборонних підприємствах та високо оцінив потенціал України у виробництві дронів. Він вважає, що США мають звернути на це увагу.

Келлог оцінив виробництво українських дронів

Про це він повідомив у пості в соцмережі Х.

Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів. Кіт Келлог Спецпредставник США з питань України

Він також зазначив, що в цій новій епосі війни "вони (українці — ред.) лідирують". За словами Келлога, швидкість технологічного розвитку і здатність вражають.

Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися. Поширити

Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u — Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для армії США.