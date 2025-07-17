Келлог високо оцінив потенціал України у виробництві дронів

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог побував на оборонних підприємствах та високо оцінив потенціал України у виробництві дронів. Він вважає, що США мають звернути на це увагу.
Головні тези:
- Кіт Келлог високо оцінив потенціал українських підприємств у виробництві дронів.
- Українці лідирують у новітній епосі війни за швидкістю технологічного розвитку.
Келлог оцінив виробництво українських дронів
Про це він повідомив у пості в соцмережі Х.
Він також зазначив, що в цій новій епосі війни "вони (українці — ред.) лідирують". За словами Келлога, швидкість технологічного розвитку і здатність вражають.
Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u— Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для армії США.
Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. І він мені відповів, що Америка хоче купувати безпілотники українського виробництва. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-