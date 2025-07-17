Келлог високо оцінив потенціал України у виробництві дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Келлог високо оцінив потенціал України у виробництві дронів

Келлог
Джерело:  online.ua

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог побував на оборонних підприємствах та високо оцінив потенціал України у виробництві дронів. Він вважає, що США мають звернути на це увагу.

Головні тези:

  • Кіт Келлог високо оцінив потенціал українських підприємств у виробництві дронів.
  • Українці лідирують у новітній епосі війни за швидкістю технологічного розвитку.

Келлог оцінив виробництво українських дронів

Про це він повідомив у пості в соцмережі Х.

Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник США з питань України

Він також зазначив, що в цій новій епосі війни "вони (українці — ред.) лідирують". За словами Келлога, швидкість технологічного розвитку і здатність вражають.

Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для армії США.

Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. І він мені відповів, що Америка хоче купувати безпілотники українського виробництва. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо.

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