Келлог высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Келлог высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов

Келлог
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Источник:  online.ua

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог побывал на оборонных предприятиях и высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов. Он считает, что США должны обратить на это внимание.

Главные тезисы

  • Кит Келлог оценил потенциал украинских предприятий в производстве дронов и призвал США обратить на это внимание.
  • Украина лидирует в развитии новейших технологий в оборонной отрасли, особенно в области дронов, по мнению Келлога.

Келлог оценил производство украинских дронов

Об этом он сообщил в посте в соцсети Х.

Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в области дронов.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель США по вопросам Украины

Он также отметил, что в этой новой эпохе войны "они (украинцы — ред.) лидируют". По словам Келлога, скорость технологического развития и способность поражают.

Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп выразил интерес к украинским боевым беспилотникам для армии США.

Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. И он ответил, что Америка хочет покупать беспилотники украинского производства. Я думаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Я хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно.

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