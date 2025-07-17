Келлог высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог побывал на оборонных предприятиях и высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов. Он считает, что США должны обратить на это внимание.
Главные тезисы
- Кит Келлог оценил потенциал украинских предприятий в производстве дронов и призвал США обратить на это внимание.
- Украина лидирует в развитии новейших технологий в оборонной отрасли, особенно в области дронов, по мнению Келлога.
Келлог оценил производство украинских дронов
Об этом он сообщил в посте в соцсети Х.
Он также отметил, что в этой новой эпохе войны "они (украинцы — ред.) лидируют". По словам Келлога, скорость технологического развития и способность поражают.
Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u— Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп выразил интерес к украинским боевым беспилотникам для армии США.
Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. И он ответил, что Америка хочет покупать беспилотники украинского производства. Я думаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Я хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно.
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