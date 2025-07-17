Келлог высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог побывал на оборонных предприятиях и высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов. Он считает, что США должны обратить на это внимание.

Келлог оценил производство украинских дронов

Об этом он сообщил в посте в соцсети Х.

Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в области дронов. Кот Келлог Спецпредставитель США по вопросам Украины

Он также отметил, что в этой новой эпохе войны "они (украинцы — ред.) лидируют". По словам Келлога, скорость технологического развития и способность поражают.

Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться. Поделиться

Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u — Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп выразил интерес к украинским боевым беспилотникам для армии США.