Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог выразил надежду, что в следующем году Украина будет отмечать День независимости уже под мирным небом.

Келлог верит в мир в Украине уже в 2026 году

Об этом Келлог говорил во время молитвенного завтрака в Киеве.

Он напомнил, как на прошлой неделе была "большая встреча" президента США Дональда Трампа с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, а по возвращении была встреча главы Белого дома с президентом Владимиром Зеленским и лидерами Европы в западном крыле в Овальном кабинете.

Когда у 7 представителей европейских стран был шанс обсудить с президентом текущие проблемы. Это непростая задача. Мы действительно очень многое для этого работали. Он действительно президент мира. Он хочет прекращения смерти и разрушений. Кот Келлог Спецпредставитель США по вопросам Украины

По его словам, продолжается работа по мирному процессу.

Очень тяжело работаем. Надеемся дойти до ситуации, когда уже в ближайшем будущем можно будет дойти до гарантий безопасности. Это работа, которая продолжается. Поделиться

Он подчеркнул, что здесь вопросы в украинской военной способности, какие ограничения — самые высокие, самые низкие, политические, дипломатические возможности.

И когда все это собирается, получается картина. Это процесс, которым мы занимаемся сейчас. Люди, как правило, забывают, сколько на самом деле эта война длится, а речь идет о 4-м году.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что это самая большая война в Европе со времен Второй мировой.

И если говорить об участии США во 2-й мировой, речь идет о боях в Сицилии, Африке, Нормандии, нужно помнить о том, сколько это стоило в том числе жизней. и посмотрите, сколько сейчас погибших. Поделиться

По его словам, "на самом деле сейчас число убитых и раненых больше, чем у нас было во время Второй мировой войны".

Подумайте также о масштабах уничтожения и разрушений, о вреде и ущербе, которые нанесли эти действия. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно необыкновенный человек, сторонник мира. Очень надеюсь, что уже в следующий День независимости наступит праздник и будет праздником, когда Украина будет свободной, мирной.

Также он заявил, что "отдает должное" той роли, которую каждый играет для достижения мира, потому что это "задача чрезвычайная". В этом контексте он упомянул не только о Трампе, но и о президенте Франции Эммануэле Макроне, премьере Италии Джорджии Мелони, премьере Британии Кире Стармере, президенте Финляндии Александре Стуббе.

Президент Трамп это признает. Не хотел бы это говорить, но на самом деле воевать проще, чем достигать мира. Просто развязать войну, гораздо сложнее ее завершить. Мы сейчас работаем над этим.

Напомним, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Украину вчера, в День Независимости, он принял участие в торжествах к празднику.