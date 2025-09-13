Келлог назвав Китай здатним зупинити війну РФ проти України

Повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.
Головні тези:
- Китай може зупинити війну РФ проти України шляхом припинення допомоги Росії.
- Україна має моральну перевагу над Росією та лідерство у виробництві дронів.
- Дипломатична стратегія президента Трампа може допомогти припинити війну.
Келлог вважає Китай спроможним зупинити війну РФ проти України
Про це спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив на 21-ій Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
Так само він звертає увагу на залежність Росії від допомоги КНДР: "якби Росія була у гарній позиції, вони би не завозили тисячі північнокорейців, щоб відвойовувати свої території від української армії".
Також Келлог переконаний, що Росія вже не отримає перемоги у війні проти України.
Україна не програє цю війну. В українців є моральна перевага над Росією, це очевидно.
Також він визнає, що "українці стали світовим лідером у виробництві дронів", суттєво випередивши Сполучені Штати.
Натомість за його словами, попри те, що Росія має "сильну армію, проте вона є не настільки сильною, як переконують самі росіяни".
Попри це, Кіт Келлог переконаний, що дипломатична стратегія президента США Дональда Трампа здатна покласти край війні.
Президент Трамп вірить в дипломатію сам на сам. Навіть якщо люди ненавидять один одного, з ними треба говорити та шукати можливість порозуміння. Можливо, це вам не подобається, але не можна кидати цих спроб.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-