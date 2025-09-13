Келлог назвав Китай здатним зупинити війну РФ проти України

Повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.

Келлог вважає Китай спроможним зупинити війну РФ проти України

Про це спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив на 21-ій Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна говорити, що Китай має як і економічну перевагу над Росією, так і за військовою потугою, та навіть історично. Скажу більше — якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії — ця війна вже завтра би завершилася. Кіт Келог Спецпредставник президента США з питань України

Так само він звертає увагу на залежність Росії від допомоги КНДР: "якби Росія була у гарній позиції, вони би не завозили тисячі північнокорейців, щоб відвойовувати свої території від української армії".

Також Келлог переконаний, що Росія вже не отримає перемоги у війні проти України.

Україна не програє цю війну. В українців є моральна перевага над Росією, це очевидно.

Також він визнає, що "українці стали світовим лідером у виробництві дронів", суттєво випередивши Сполучені Штати.

Натомість за його словами, попри те, що Росія має "сильну армію, проте вона є не настільки сильною, як переконують самі росіяни".

Українці вже спромогтися значно скоротити військову потугу РФ, а тому про поразку України мова вже не йде.

Попри це, Кіт Келлог переконаний, що дипломатична стратегія президента США Дональда Трампа здатна покласти край війні.