Полная остановка поддержки России Китаем приведет к быстрой остановке российской агрессии против Украины.
Главные тезисы
- Китай имеет возможность остановить войну между Россией и Украиной, прекратив свою поддержку России.
- Украина обладает моральным преимуществом перед Россией и является лидером в производстве дронов.
- Дипломатическая стратегия президента Трампа может сыграть важную роль в прекращении военного конфликта.
Келлог считает Китай способным остановить войну РФ против Украины
Об этом спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
Так же он обращает внимание на зависимость России от помощи КНДР: "если бы Россия была в хорошей позиции, они бы не завозили тысячи северокорейцев, чтобы отвоевывать свои территории от украинской армии".
Также Келлог уверен, что Россия уже не одержит победы в войне против Украины.
Украина не проигрывает эту войну. У украинцев есть моральное превосходство над Россией, это очевидно.
Также он признает, что "украинцы стали мировым лидером в производстве дронов", существенно опередив Соединенные Штаты.
По его словам, несмотря на то, что Россия имеет "сильную армию, однако она не настолько сильна, как убеждают сами россияне".
Несмотря на это, Кит Келлог убежден, что дипломатическая стратегия президента США Дональда Трампа способна положить конец войне.
Президент Трамп верит в дипломатию один на один. Даже если люди ненавидят друг друга, с ними нужно говорить и искать возможность понимания. Возможно, это вам не нравится, но нельзя бросать эти попытки.
