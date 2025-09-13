Келлог считает Китай способным остановить войну РФ против Украины

Об этом спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Россия сейчас стала младшим партнером Китая. Пока можно говорить, что Китай имеет как и экономическое преимущество над Россией, так и за военной мощью, и даже исторически. Скажу больше — если бы Китай полностью перерезал свою помощь России — эта война уже завтра завершилась бы. Кот Келог Спецпредставитель президента США по Украине

Так же он обращает внимание на зависимость России от помощи КНДР: "если бы Россия была в хорошей позиции, они бы не завозили тысячи северокорейцев, чтобы отвоевывать свои территории от украинской армии".

Также Келлог уверен, что Россия уже не одержит победы в войне против Украины.

Украина не проигрывает эту войну. У украинцев есть моральное превосходство над Россией, это очевидно.

Также он признает, что "украинцы стали мировым лидером в производстве дронов", существенно опередив Соединенные Штаты.

По его словам, несмотря на то, что Россия имеет "сильную армию, однако она не настолько сильна, как убеждают сами россияне".

Украинцы уже сумеют значительно сократить военную мощь РФ, а потому о поражении Украины речь уже не идет.

Несмотря на это, Кит Келлог убежден, что дипломатическая стратегия президента США Дональда Трампа способна положить конец войне.