Україна уразила 4 райони зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 4 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 21 вересня 2025 року
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських захисників успішно атакували наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами та чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1306 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • 20 вересня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 21 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1101610 (+1010) осіб

  • танків — 11193 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23281 (+1) од.

  • артилерійських систем — 32952 (+25) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 61598 (+553)

  • крилаті ракети / cruise missiles — 3747 (+29) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62245 (+77) од.

  • спеціальної техніки — 3969 (+1) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 71 авіаційного удару, скинувши при цьому 120 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 86 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6322 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я Запорізької області та Козацьке Херсонської області.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Мінфін знайшов нове джерело для фінансування армії України
Верховна Рада України
Союзники України можуть фінансувати зарплати військових
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завербувала тисячі кубинців для війни проти України
Росія вербує дедалі більше іноземних військових
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Путін хоче відродити імперію". Келлог прогнозує напад Росії на країну НАТО
Келлог

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?