Эстония отважилась на неожиданное решение после вторжения истребителей РФ
Эстония готова к решительным действиям
Источник:  The Telegraph

Эстония официально объявила о готовности разместить на территории страны британские истребители, способные нести ядерное оружие. Это решение было принято после нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу, 19 сентября.

  • Решение является частью стратегии страны по укреплению обороны и партнерства с НАТО.
  • Британские F-35A могут находиться в зоне высокого риска во время конфликта с Россией.

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.

Журналисты поинтересовались у него, готова ли Эстония в будущем принять британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие.

На этот прямой вопрос глава эстонского оборонного ведомства ответил утвердительно:

Я всегда открыт. Дверь всегда открыта для союзников, — подчеркнул Ханно Певкур.

По словам одного из инсайдеров среди британских военных, сейчас "нет необходимости иметь стратегический потенциал на тактической позиции в Эстонии".

Кроме того, утверждается, что F-35A будет действовать не столько как средство сдерживания, сколько как агитатор.

Более того, именно они будут находиться в зоне высокого риска в случае первого удара со стороны России.

Как уже упоминалось ранее, премьер-министр Эстонии Кристен Михал официально объявил, что его страна экстренно инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Это произошло сразу после вторжения трех российских истребителей МИГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

