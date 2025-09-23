"Не дуже хороша новина". Ердоган поділився прогнозом щодо України
"Не дуже хороша новина". Ердоган поділився прогнозом щодо України

Ердоган
Джерело:  Fox News

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган відверто зізнався журналістам: він не вірить, що загарбницька війна Росії проти України швидко закінчиться.

Головні тези:

  • Ердоган висловив сподівання на довготривалу підтримку України з боку Європи.
  •  Однак він сумнівається у продовження допомоги з боку США.

Ердоган виступив з невтішним прогнозом

Президент Туреччини вкотре нагадав, що і Росія, і Україна зазнають колосальних втрат на полі бою та поза його межами.

Ба більше, Ердоган почав стверджувати що Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.

На його переконання, союзники навряд чи зможуть надавати економічну підтримку Києву вічно.

Попри це, турецький лідер вірить, що Європа точно не кине Україну напризволяще.

І водночас Сполучені Штати — я не знаю, як довго триватиме їхня підтримка. Я не можу це оцінити.

Реджеп Тайїп Ердоган

Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини

На цьому тлі журналісти поцікавилися, чи існує ймовірність того, що ця війна незабаром завершиться.

Я, чесно кажучи, не вірю, що це станеться (що війна між Росією та Україною скоро закінчиться — ред.). Це не дуже хороша новина, і ми думаємо про це, і це тяжким тягарем лежить на наших серцях, — зізнався Ердоган.

