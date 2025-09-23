"Не дуже хороша новина". Ердоган поділився прогнозом щодо України

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган відверто зізнався журналістам: він не вірить, що загарбницька війна Росії проти України швидко закінчиться.

Ердоган виступив з невтішним прогнозом

Президент Туреччини вкотре нагадав, що і Росія, і Україна зазнають колосальних втрат на полі бою та поза його межами.

Ба більше, Ердоган почав стверджувати що Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.

На його переконання, союзники навряд чи зможуть надавати економічну підтримку Києву вічно.

Попри це, турецький лідер вірить, що Європа точно не кине Україну напризволяще.

І водночас Сполучені Штати — я не знаю, як довго триватиме їхня підтримка. Я не можу це оцінити. Реджеп Тайїп Ердоган Президент Туреччини

На цьому тлі журналісти поцікавилися, чи існує ймовірність того, що ця війна незабаром завершиться.