"Не очень хорошая новость". Эрдоган поделился прогнозом касательно Украины

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган откровенно признался журналистам: он не верит, что захватническая война России против Украины скоро закончится.

Эрдоган выступил с нелестным прогнозом

Президент Турции в очередной раз напомнил, что и Россия, и Украина несут колоссальные потери на поле боя и за его пределами.

Более того, Эрдоган начал утверждать, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

По его мнению, союзники вряд ли смогут оказывать экономическую поддержку Киеву вечно.

Несмотря на это, турецкий лидер верит, что Европа точно не бросит Украину на произвол судьбы.

И в то же время Соединенные Штаты — я не знаю, как долго продлится их поддержка. Я не могу этого оценить. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

На этом фоне журналисты поинтересовались, существует ли вероятность того, что эта война вскоре завершится.