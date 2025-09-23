"Не очень хорошая новость". Эрдоган поделился прогнозом касательно Украины

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган откровенно признался журналистам: он не верит, что захватническая война России против Украины скоро закончится.
Главные тезисы
- Эрдоган выразил надежду на долгосрочную поддержку Украины со стороны Европы.
- Однако он сомневается в продлении помощи со стороны США.
Эрдоган выступил с нелестным прогнозом
Президент Турции в очередной раз напомнил, что и Россия, и Украина несут колоссальные потери на поле боя и за его пределами.
Более того, Эрдоган начал утверждать, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.
По его мнению, союзники вряд ли смогут оказывать экономическую поддержку Киеву вечно.
Несмотря на это, турецкий лидер верит, что Европа точно не бросит Украину на произвол судьбы.
На этом фоне журналисты поинтересовались, существует ли вероятность того, что эта война вскоре завершится.
