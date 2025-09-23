"Не очень хорошая новость". Эрдоган поделился прогнозом касательно Украины
"Не очень хорошая новость". Эрдоган поделился прогнозом касательно Украины

Эрдоган выступил с нелестным прогнозом
Источник:  Fox News

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган откровенно признался журналистам: он не верит, что захватническая война России против Украины скоро закончится.

Главные тезисы

  • Эрдоган выразил надежду на долгосрочную поддержку Украины со стороны Европы.
  • Однако он сомневается в продлении помощи со стороны США.

Эрдоган выступил с нелестным прогнозом

Президент Турции в очередной раз напомнил, что и Россия, и Украина несут колоссальные потери на поле боя и за его пределами.

Более того, Эрдоган начал утверждать, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

По его мнению, союзники вряд ли смогут оказывать экономическую поддержку Киеву вечно.

Несмотря на это, турецкий лидер верит, что Европа точно не бросит Украину на произвол судьбы.

И в то же время Соединенные Штаты — я не знаю, как долго продлится их поддержка. Я не могу этого оценить.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

На этом фоне журналисты поинтересовались, существует ли вероятность того, что эта война вскоре завершится.

Я, честно говоря, не верю, что это произойдет (что война между Россией и Украиной скоро закончится — ред.). Это не очень хорошая новость, и мы думаем об этом, и это тяжелое бремя лежит на наших сердцах, — признался Эрдоган.

