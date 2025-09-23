Россия сбросила на Запорожье 6 ФАБов — погиб гражданский
Россия сбросила на Запорожье 6 ФАБов — погиб гражданский

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Россия снова терроризирует Запорожье
Ночью 23 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Запорожье, сбросив 6 фугасных авиабомб (ФАБ). Враг бил по гражданской инфраструктуре и домам местных жителей. Сейчас известно о по меньшей мере одной жертве.

Главные тезисы

  • Недавние атаки российских войск в Запорожье привели к началу пожаров в жилых домах и на промышленных объектах.
  • Это уже вторая массированная атака врага на город за последние дни.

Россия снова терроризирует Запорожье

О ситуации в области и последствиях новых вражеских атак рассказал начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Иван Федоров обращает внимание на то, что в результате атак противника вспыхнули пожары в частной жилой застройке.

Более того, под огонь попали территории объектов промышленной инфраструктуры.

Ночью пресс-служба ГСЧС заявила, что под завалами разрушенного дома может находиться человек. Там также добавили, что количество пострадавших уточняется.

Утром Иван Федоров официально подтвердил, что из-под завалов спасатели достали тело мужчины.

Как уже упоминалось ранее, 22 сентября армия РФ сбросила 10 КАБ на Запорожье, в результате чего были уничтожены и повреждены автомобили, возникли пожары: 3 человека погибли, 4 пострадали.

