Россия сбросила на Запорожье 6 ФАБов — погиб гражданский

Ночью 23 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Запорожье, сбросив 6 фугасных авиабомб (ФАБ). Враг бил по гражданской инфраструктуре и домам местных жителей. Сейчас известно о по меньшей мере одной жертве.
Главные тезисы
- Недавние атаки российских войск в Запорожье привели к началу пожаров в жилых домах и на промышленных объектах.
- Это уже вторая массированная атака врага на город за последние дни.
Россия снова терроризирует Запорожье
О ситуации в области и последствиях новых вражеских атак рассказал начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Иван Федоров обращает внимание на то, что в результате атак противника вспыхнули пожары в частной жилой застройке.
Более того, под огонь попали территории объектов промышленной инфраструктуры.
Ночью пресс-служба ГСЧС заявила, что под завалами разрушенного дома может находиться человек. Там также добавили, что количество пострадавших уточняется.
Утром Иван Федоров официально подтвердил, что из-под завалов спасатели достали тело мужчины.
Как уже упоминалось ранее, 22 сентября армия РФ сбросила 10 КАБ на Запорожье, в результате чего были уничтожены и повреждены автомобили, возникли пожары: 3 человека погибли, 4 пострадали.
