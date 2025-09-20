В Украине разработали наземного робота D-21 с лазером и ракетами
В Украине разработали наземного робота D-21 с лазером и ракетами

робот D-21
Источник:  Украинская правда

Украинская компания FRDM Group представила новую версию наземного роботизированного комплекса D-21 с боевым модулем D-18, оснащенным пятью направляющими для 70-мм ракет.

Главные тезисы

  • Компания FRDM Group разработала наземного робота D-21 с боевым модулем D-18, оснащенным лазером и ракетами для поражения целей на расстоянии 10 км.
  • Робот может быть использован для поражения дронов и других воздушных целей на линии боестолкновения, обеспечивая уменьшение заметности установки.
  • Наземный робот D-21 украинской разработки позволяет заменить ЗРК VAMPIRE и имеет дальность поражения целей до 10 км.

Украинский наземный робот D-21 может заменить ЗРК VAMPIRE

Разработку представили на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025.

Основной целью компании было повышение дальности поражения целей имеющимся оружием из НРК D-21. Ракетная система может поражать цели на расстоянии 10 км. А с учетом способности управлять роботом на расстоянии 5 км, дальность деяния установки расширяется до 15 км от позиции.

При разработке этой системы мы преследовали цель заменить большие реактивные системы залпового огня на поле боя. В наших реалиях дальность стрельбы таких систем составляет около 15 км, так что мы покрываем это расстояние в нашем изделии. Он значительно дешевле, мобильнее и осуществляет запуски ракет на удаленные от позиций, — рассказывает представитель FRDM Group с позывным "Сухар".

Грузоподъемность роботизированной платформы составляет 200 кг по мягким и 300 кг по твердым грунтам, что позволяет установить на нее модуль из пяти ракет Hydra 70. Однако разработчиком предусмотрена интеграция в модуль большего количества направляющих для более грузоподъемного шасси.

Мобильное РСЗО имеет несколько вариантов применения. Оно может поражать цели прямо возле себя или вести огонь на полную дальность из-под деревьев и в кустах, что значительно уменьшает заметность установки по сравнению с большими системами.

Перед выездом на боевую позицию операторы определяют точку ведения огня и ориентир для наведения установки. Чтобы уберечь камеру блока управления боевого модуля от пыли и продуктов горения ракетного топлива, они прикрыты шторкой. Она открывается после размещения робота на огневой позиции для наведения установки.

Наземный робот D-21

Работа РСЗО предполагает использование не только неуправляемых 70-мм ракет, но и ракет с лазерной наводкой. Команда FRDM Group параллельно интегрировала систему лазерного целеуказания на дрон R-34, который может давать целеуказание работу с ракетными пусковыми.

В огневую систему закладывали большой модернизационный потенциал с прицелом на создание комплекса по борьбе с воздушными целями. В перспективных модуль D-18 на базе робота D-21 будет искать и наводить лазером ракеты на воздушные цели — ударные и разведывательные дроны, работающие на линии боестолкновения.

Таким образом, украинские разработчики уже в скором времени могут создать систему, подобную американскому зенитному комплексу VAMPIRE с модернизированными ракетами Hydra 70. Этот комплекс стал эффективным решением для борьбы с дронами типа "Шахед".

