В Україні розробили наземного робота D-21 з лазером і ракетами

Український наземний робот D-21 може замінити ЗРК VAMPIRE

Розробку презентували на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025.

Основною метою компанії було підвищення дальності ураження цілей наявною зброєю з НРК D-21. Ракетна система може уражати цілі на відстані 10 км. А з урахуванням можливості керувати роботом на відстані 5 км, дальність дії установки розширюється до 15 км від позиції.

При розробці цієї системи ми мали за мету замінити великі реактивні системи залпового вогню на полі бою. В наших реаліях дальність стрільби таких систем складає близько 15 км, тож ми покриваємо цю відстань у нашому виробі. Він значно дешевший, більш мобільний і здійснює запуски ракет на віддалені від позицій, – розповідає представник FRDM Group з позивним "Сухар".

Вантажність роботизованої платформи складає 200 кг по мʼяких і 300 кг по твердих грунтах, що дозволяє встановити на неї модуль з пʼяти ракет Hydra 70. Проте розробником передбачена інтеграція в модуль більшої кількості направляючих для більш вантажопідйомного шасі.

Мобільне РСЗВ має кілька варіантів застосування. Воно може уражати цілі прямо біля себе, або ж вести вогонь на повну дальність з-під дерев та в кущах, що значно зменшує помітність установки у порівнянні з великими системами. Поширити

Перед виїздом на бойову позицію, оператори визначають точку ведення вогню та орієнтир для наведення установки. Щоб вберегти камери блоку керування бойового модуля від пилу та продуктів горіння ракетного палива, вони прикриті шторкою. Вона відкривається після розміщення робота на вогневій позиції для наведення установки.

Наземний робот D-21

Робота РСЗВ передбачає використання не лише некерованих 70-мм ракет, а і ракет із лазерним наведенням. Команда FRDM Group паралельно інтегрувала систему лазерного цілевказання на дрон R-34, який може надавати цілевказання роботу з ракетними пусковими.

У вогневу систему закладали великий модернізаційний потенціал з прицілом на створення комплексу для боротьби з повітряними цілями. У перспективні модуль D-18 на базі робота D-21 буде шукати та наводити лазером ракети на повітряні цілі – ударні та розвідувальні дрони, які працюють на лінії боєзіткнення.

Таким чином, українські розробники вже незабаром можуть створити систему, подібну до американського зенітного комплексу VAMPIRE з модернізованими ракетами Hydra 70. Цей комплекс став ефективним рішенням для боротьби з дронами типу "Шахед".