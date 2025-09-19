Далекобійний TOLOKA. Український підводний дрон здатен бити на 2 тис км — відео

На виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові показали вітчизняний підводний дрон TOLOKA, який здатен бити на 2000 кілометрів.

Український підводний дрон TOLOKA б’є на 2 тис км

На виставці у Львові показали три модифікації підводного дрону TLK 1000, які мають довжину від 4 до 12 метрів. Вони здатні завдавати удару по цілях на відстані до 2000 км та нести до п'яти тон корисного навантаження.

Демонстрація розробки відбулася під час найбільшого у світі інвестсаміту оборонних технологій Defense Tech Valley 2025, де також показали нові безпілотники, наземні станції та військовий транспорт. Поширити

У кінці лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський на саміті Support Ukraine показав союзникам новітні підводні дрони TOLOKA. Лідер країни тоді наголосив, що розробка українського виробництва здатна завдавати ударів по ворожих кораблях, портах та російських стратегічних об’єктах.

Цього року всіх типів дронів зробимо ще більше, — наголошував Зеленський.

Деякі експерти переконані, що кілька найбільших дронів TOLOKA потенційно можуть знищити Кримський міст, адже п'ять тон вибухівки дозволяють ефективно перетворювати великі об’єкти на руїни.