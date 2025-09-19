Дальнобойный TOLOKA. Украинский подводный дрон способен бить на 2 тыс км — видео

На выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 во Львове показали отечественный подводный дрон TOLOKA, способный бить на 2000 километров.

Украинский подводный дрон TOLOKA бьет на 2 тыс км

На выставке во Львове показали три модификации подводного дрона TLK 1000, имеющих длину от 4 до 12 метров. Они способны наносить удар по целям на расстоянии до 2000 км и нести до пяти тонн полезной нагрузки.

Демонстрация разработки прошла во время крупнейшего в мире инвестсамита оборонных технологий Defense Tech Valley 2025, где также показали новые беспилотники, наземные станции и военный транспорт. Поделиться

В конце февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский на саммите Support Ukraine показал союзникам новые подводные дроны TOLOKA. Лидер страны тогда подчеркнул, что разработка украинского производства способна наносить удары по вражеским кораблям, портам и российским стратегическим объектам.

В этом году всех типов дронов сделаем еще больше, — отмечал Зеленский.

Некоторые эксперты убеждены, что несколько крупнейших дронов TOLOKA потенциально могут уничтожить Крымский мост, ведь пять тонн взрывчатки позволяют эффективно превращать большие объекты в руины.