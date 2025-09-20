Сенаторы США предлагают новые сроки предоставления Украине доходов от замороженных активов РФ
Сенаторы США предлагают новые сроки предоставления Украине доходов от замороженных активов РФ

Сенат США
online.ua

Двухпартийная группа сенаторов США представила изменения в закон REPO о восстановлении Украины, которыми предлагается перепрофилировать хранящиеся в США замороженные активы РФ и передавать их Украине каждые 90 дней.

 

Главные тезисы

  • Сенаторы США предлагают перепрофилировать замороженные активы РФ и передавать их Украине каждые 90 дней для обеспечения страны ресурсами для самообороны.
  • Законопроект REPO 2.0 призывает к конфискации российских активов и усилению экономического давления на Путина.

Сенат США предлагает новые сроки оказания помощи Украине: о чем идет речь

Об этом говорится в законопроекте, о котором комитет Сената по иностранным делам сообщил 19 сентября.

Изменения предложили сенаторы США демократы Джин Шахин, Шелдон Вайтхаус, Ричард Блюменталь, республиканцы Джим Риш, Чак Грасси и Линдси Грэм. Законопроект базируется на Законе о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для Украины, принятом в апреле 2024 года.

Сенаторша Шахин отметила, что незаконная война России в Украине повлекла за собой «потрясающие разрушения и потери человеческих жизней, и Путин должен быть привлечен к ответственности».

Перепрофилирование замороженных суверенных активов России является необходимым шагом для обеспечения Украины ресурсами самообороны и восстановления ее общин. Важно, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных расходов для американских налогоплательщиков.

Вайтхаус добавил, что замороженные суверенные активы России являются «наиболее подходящей целью для предоставления Украине необходимой поддержки для ее обороны и восстановления».

REPO 2.0 побуждает администрацию Трампа и наших союзников с G7 начать конфискацию замороженных российских активов и распределение их между Украиной по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина.

Сенатор Блюменталь отметил, что наличие графика изъятия российских активов даст Украине «уверенность в этой поддержке и продолжит привлекать к ответственности финансовых спонсоров Путина».

Закон о внедрении REPO 2025 предусматривает:

  • перевод всех замороженных российских суверенных активов на сумму около 5 миллиардов долларов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, на процентный счет;

  • поощрение президента США каждые 90 дней перечислять не менее 250 млн долларов с этого счета в пользу Украины;

  • поощрение Государственного секретаря совместно с министром финансов проводить дипломатическую кампанию с целью убедить союзников США начать перераспределять не менее 5 процентов (около 15 миллиардов долларов) российских суверенных активов в пользу Украины каждые 90 дней.

Сенаторы напомнили, что в октябре прошлого года США и союзники из G7 объявили о предоставлении Украине коллективного займа в размере 50 млрд долл., который будет погашен за счет средств, полученных от части замороженных суверенных активов России, хранящихся в Бельгии.

Соединенные Штаты внесли 20 морд долл. из 50-миллиардного кредита по доходам России, который был выплачен в декабре без каких-либо расходов для налогоплательщиков.

