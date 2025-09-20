Сенаторы США предлагают новые сроки предоставления Украине доходов от замороженных активов РФ

Двухпартийная группа сенаторов США представила изменения в закон REPO о восстановлении Украины, которыми предлагается перепрофилировать хранящиеся в США замороженные активы РФ и передавать их Украине каждые 90 дней.
Главные тезисы
- Сенаторы США предлагают перепрофилировать замороженные активы РФ и передавать их Украине каждые 90 дней для обеспечения страны ресурсами для самообороны.
- Законопроект REPO 2.0 призывает к конфискации российских активов и усилению экономического давления на Путина.
Сенат США предлагает новые сроки оказания помощи Украине: о чем идет речь
Об этом говорится в законопроекте, о котором комитет Сената по иностранным делам сообщил 19 сентября.
Изменения предложили сенаторы США демократы Джин Шахин, Шелдон Вайтхаус, Ричард Блюменталь, республиканцы Джим Риш, Чак Грасси и Линдси Грэм. Законопроект базируется на Законе о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для Украины, принятом в апреле 2024 года.
Сенаторша Шахин отметила, что незаконная война России в Украине повлекла за собой «потрясающие разрушения и потери человеческих жизней, и Путин должен быть привлечен к ответственности».
Вайтхаус добавил, что замороженные суверенные активы России являются «наиболее подходящей целью для предоставления Украине необходимой поддержки для ее обороны и восстановления».
REPO 2.0 побуждает администрацию Трампа и наших союзников с G7 начать конфискацию замороженных российских активов и распределение их между Украиной по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина.
Сенатор Блюменталь отметил, что наличие графика изъятия российских активов даст Украине «уверенность в этой поддержке и продолжит привлекать к ответственности финансовых спонсоров Путина».
Закон о внедрении REPO 2025 предусматривает:
перевод всех замороженных российских суверенных активов на сумму около 5 миллиардов долларов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, на процентный счет;
поощрение президента США каждые 90 дней перечислять не менее 250 млн долларов с этого счета в пользу Украины;
поощрение Государственного секретаря совместно с министром финансов проводить дипломатическую кампанию с целью убедить союзников США начать перераспределять не менее 5 процентов (около 15 миллиардов долларов) российских суверенных активов в пользу Украины каждые 90 дней.
Сенаторы напомнили, что в октябре прошлого года США и союзники из G7 объявили о предоставлении Украине коллективного займа в размере 50 млрд долл., который будет погашен за счет средств, полученных от части замороженных суверенных активов России, хранящихся в Бельгии.
