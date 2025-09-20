Сенатори США пропонують нові терміни надання Україні доходів від заморожених активів РФ

Двопартійна група сенаторів США представила зміни до закону REPO про відновлення України, якими пропонується перепрофілювати заморожені активи РФ, які зберігаються в США, і передавати їх Україні кожні 90 днів.

Сенат США пропонує нові терміни надання допомоги Україні: про що йдеться

Про це йдеться у законопроєкті, про який комітет Сенату із закордонних справ повідомив 19 вересня.

Зміни запропонували сенатори США демократи Джин Шахін, Шелдон Вайтхаус, Річард Блюменталь, республіканці Джим Ріш, Чак Грассі, та Ліндсі Грем. Законопроєкт базується на Законі про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для України, який був прийнятий у квітні 2024 року.

Сенаторка Шахін зазначила, що незаконна війна Росії в Україні спричинила «приголомшливі руйнування та втрати людських життів, і Путін повинен бути притягнутий до відповідальності».

Перепрофілювання заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення її громад. Важливо, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків. Поширити

Вайтхаус додав, що заморожені суверенні активи Росії є «найбільш відповідною ціллю для надання Україні необхідної підтримки для її оборони та відновлення».

REPO 2.0 спонукатиме адміністрацію Трампа та наших союзників з G7 розпочати конфіскацію заморожених російських активів і розподіл їх між Україною за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна.

Сенатор Блюменталь зазначив, що наявність графіка вилучення російських активів дасть Україні «впевненість у цій підтримці та продовжить притягати до відповідальності фінансових спонсорів режиму Путіна».

Закон про впровадження REPO 2025 року передбачає:

переказ усіх заморожених російських суверенних активів на суму близько 5 мільярдів доларів, які перебувають під юрисдикцією Сполучених Штатів, на процентний рахунок;

заохочення президента США кожні 90 днів перераховувати щонайменше 250 млн доларів з цього рахунку на користь України;

заохочення Державного секретаря спільно з міністром фінансів проводити дипломатичну кампанію з метою переконати союзників США почати перерозподіляти щонайменше 5 відсотків (приблизно 15 мільярдів доларів) російських суверенних активів на користь України кожні 90 днів.

Сенатори нагадали, що у жовтні минулого року США та союзники з G7 оголосили про надання Україні колективної позики в розмірі 50 млрд дол, яка буде погашена за рахунок коштів, отриманих від частини заморожених суверенних активів Росії, що зберігаються в Бельгії.