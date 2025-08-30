ЄС може конфіскувати заморожені активи РФ — чому цього не стається

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс офіційно підтвердив, що є низка юридичних рішень, які можуть дозволити конфіскацію російських заморожених активів на користь України. Що важливо розуміти, насамперед йдеться про передачу росактивів у спеціальний цільовий механізм.

ЄС боїться конфіскувати заморожені активи РФ

Як пояснив глава МЗС Литви, наразі є можливість помістити російські заморожені активи у спеціальну цільову компанію.

Після цього їх можуть використати на користь України.

Кястутіс Будріс чітко дав зрозуміти, що його країна закликає Євросоюз рухатися вперед, зокрема і в питанні конфіскації заморожених активів Росії.

За словами дипломата, саме на цьому офіційний Брюссель застряг надто довго.

Шеф литовської дипломатії підтвердив, що члени блоку мають щонайменше кілька юридичних рішень, як це організувати.

Цього досі не зробили, оскільки ЄС усвідомлює, "що з цим пов’язані певні ризики".

Ми повинні взяти гроші, активи, зокрема активи Центрального банку (Росії — ред.), що перебувають у Euroclear (бельгійський депозитарій, де зберігається понад 200 млрд євро заморожених активів РФ — ред.), помістити їх, як один із варіантів — у спеціальний цільовий механізм, — і реалізувати це через відповідну юридичну процедуру. Кястутіс Будріс Глава МЗС Литви

На його переконання, це може бути реалізовано як гарантії у формі кредитів для України з певною умовністю щодо виплати репарацій з боку РФ.