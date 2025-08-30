ЄС може конфіскувати заморожені активи РФ — чому цього не стається

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс офіційно підтвердив, що є низка юридичних рішень, які можуть дозволити конфіскацію російських заморожених активів на користь України. Що важливо розуміти, насамперед йдеться про передачу росактивів у спеціальний цільовий механізм.
Головні тези:
- Глава МЗС Литви закликає Євросоюз швидше рухатися в цьому питанні, хоча блок боїться конфліктів та ризиків.
- Законодавчі рішення для конфіскації російських активів вже існують.
ЄС боїться конфіскувати заморожені активи РФ
Як пояснив глава МЗС Литви, наразі є можливість помістити російські заморожені активи у спеціальну цільову компанію.
Після цього їх можуть використати на користь України.
Кястутіс Будріс чітко дав зрозуміти, що його країна закликає Євросоюз рухатися вперед, зокрема і в питанні конфіскації заморожених активів Росії.
За словами дипломата, саме на цьому офіційний Брюссель застряг надто довго.
Шеф литовської дипломатії підтвердив, що члени блоку мають щонайменше кілька юридичних рішень, як це організувати.
Цього досі не зробили, оскільки ЄС усвідомлює, "що з цим пов’язані певні ризики".
На його переконання, це може бути реалізовано як гарантії у формі кредитів для України з певною умовністю щодо виплати репарацій з боку РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-