ЄС може конфіскувати заморожені активи РФ — чому цього не стається
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС може конфіскувати заморожені активи РФ — чому цього не стається

Кястутіс Будріс

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс офіційно підтвердив, що є низка юридичних рішень, які можуть дозволити конфіскацію російських заморожених активів на користь України. Що важливо розуміти, насамперед йдеться про передачу росактивів у спеціальний цільовий механізм.

Головні тези:

  • Глава МЗС Литви закликає Євросоюз швидше рухатися в цьому питанні, хоча блок боїться конфліктів та ризиків.
  • Законодавчі рішення для конфіскації російських активів вже існують.

ЄС боїться конфіскувати заморожені активи РФ

Як пояснив глава МЗС Литви, наразі є можливість помістити російські заморожені активи у спеціальну цільову компанію.

Після цього їх можуть використати на користь України.

Кястутіс Будріс чітко дав зрозуміти, що його країна закликає Євросоюз рухатися вперед, зокрема і в питанні конфіскації заморожених активів Росії.

За словами дипломата, саме на цьому офіційний Брюссель застряг надто довго.

Шеф литовської дипломатії підтвердив, що члени блоку мають щонайменше кілька юридичних рішень, як це організувати.

Цього досі не зробили, оскільки ЄС усвідомлює, "що з цим пов’язані певні ризики".

Ми повинні взяти гроші, активи, зокрема активи Центрального банку (Росії — ред.), що перебувають у Euroclear (бельгійський депозитарій, де зберігається понад 200 млрд євро заморожених активів РФ — ред.), помістити їх, як один із варіантів — у спеціальний цільовий механізм, — і реалізувати це через відповідну юридичну процедуру.

Кястутіс Будріс

Кястутіс Будріс

Глава МЗС Литви

На його переконання, це може бути реалізовано як гарантії у формі кредитів для України з певною умовністю щодо виплати репарацій з боку РФ.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Я обурена". Мелоні емоційно відреагувала на новий скандал в Італії
Мелоні висловила свою позицію на тлі гучного скандалу
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Справжня катастрофа". Cуд США визнав незаконними тарифи Трампа для інших країн
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США продадуть Україні систему Patriot та додаткове обладнання
Україна продовжить отримувати озброєння США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?