США продадуть Україні систему Patriot та додаткове обладнання
Дата публікації

США продадуть Україні систему Patriot та додаткове обладнання

Україна продовжить отримувати озброєння США
Read in English
Джерело:  online.ua

Державний департамент США ухвалив позитивне рішення щодо продажу Україні системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання на суму близько 179,1 млн доларів.

Головні тези:

  • Новий пакет угоди включатиме засекречені та незасекречені запасні частини, технічну підтримку, навчання та інженерну допомогу.
  • Рішення команди Дональда Трампа сприятиме посиленню оборони України.

Україна продовжить отримувати озброєння США

З офіційно заявою з цього приводу виступило Агентство оборонно-безпекового співробітництва США.

Ключовими елементами нового пакету стануть:

  • засекречені та незасекречені запасні частини;

  • технічна підтримка та навчання;

  • програмне забезпечення та його оновлення;

  • комплекти модифікацій, випробувальне обладнання, засоби зв’язку та аксесуари;

  • інженерна й логістична допомога;

  • програма польового спостереження та Програма міжнародних інженерних послуг.

На переконання Держдепу США, це рішення команди Дональда Трампа зможе суттєво посилити спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам.

Окрім того, вказано, що новий пакет забезпечить її більш потужною системою ППО для місій самозахисту та підтримки регіональної безпеки.

Цей потенційний продаж підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка сприяє політичній стабільності та економічному розвитку в Європі, — мовиться в офіційній заяві.

Американська влада також вкотре повторила, що продаж не зменшить обороноздатність США.

