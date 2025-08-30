США продадут Украине систему Patriot и дополнительное оборудование
США продадут Украине систему Patriot и дополнительное оборудование

Украина продолжит получать вооружение США
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Государственный департамент США принял положительное решение о продаже Украине системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 179,1 млн. долларов.

Главные тезисы

  • Новый пакет соглашения будет включать в себя засекреченные и незасекреченные запасные части, техническую поддержку, обучение и инженерную помощь.
  • Решение команды Дональда Трампа будет способствовать усилению обороны Украины.

Украина продолжит получать вооружение США

С официально заявлением по этому поводу выступило Агентство оборонно-безопасного сотрудничества США.

Ключевыми элементами нового пакета станут:

  • засекреченные и незасекреченные запасные части;

  • техническая поддержка и обучение;

  • программное обеспечение и их обновление;

  • комплекты модификаций, испытательное оборудование, средства связи и аксессуары;

  • инженерная и логистическая помощь;

  • программа полевого наблюдения и программа международных инженерных услуг.

По мнению Госдепа США, это решение команды Дональда Трампа сможет существенно усилить способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам.

Кроме того, указано, что новый пакет обеспечит ее более мощной системой ПВО для миссий самозащиты и поддержки региональной безопасности.

Эта потенциальная продажа поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, способствующей политической стабильности и экономическому развитию в Европе, — сказано в официальном заявлении.

Американские власти также в очередной раз повторили, что продажи не снизят обороноспособность США.

