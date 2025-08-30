США продадут Украине систему Patriot и дополнительное оборудование

Государственный департамент США принял положительное решение о продаже Украине системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 179,1 млн. долларов.
Главные тезисы
- Новый пакет соглашения будет включать в себя засекреченные и незасекреченные запасные части, техническую поддержку, обучение и инженерную помощь.
- Решение команды Дональда Трампа будет способствовать усилению обороны Украины.
Украина продолжит получать вооружение США
С официально заявлением по этому поводу выступило Агентство оборонно-безопасного сотрудничества США.
Ключевыми элементами нового пакета станут:
засекреченные и незасекреченные запасные части;
техническая поддержка и обучение;
программное обеспечение и их обновление;
комплекты модификаций, испытательное оборудование, средства связи и аксессуары;
инженерная и логистическая помощь;
программа полевого наблюдения и программа международных инженерных услуг.
По мнению Госдепа США, это решение команды Дональда Трампа сможет существенно усилить способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам.
Кроме того, указано, что новый пакет обеспечит ее более мощной системой ПВО для миссий самозащиты и поддержки региональной безопасности.
Американские власти также в очередной раз повторили, что продажи не снизят обороноспособность США.
