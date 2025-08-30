США продадут Украине систему Patriot и дополнительное оборудование

Государственный департамент США принял положительное решение о продаже Украине системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 179,1 млн. долларов.

Украина продолжит получать вооружение США

С официально заявлением по этому поводу выступило Агентство оборонно-безопасного сотрудничества США.

Ключевыми элементами нового пакета станут:

засекреченные и незасекреченные запасные части;

техническая поддержка и обучение;

программное обеспечение и их обновление;

комплекты модификаций, испытательное оборудование, средства связи и аксессуары;

инженерная и логистическая помощь;

программа полевого наблюдения и программа международных инженерных услуг.

По мнению Госдепа США, это решение команды Дональда Трампа сможет существенно усилить способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам.

Кроме того, указано, что новый пакет обеспечит ее более мощной системой ПВО для миссий самозащиты и поддержки региональной безопасности.

Эта потенциальная продажа поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, способствующей политической стабильности и экономическому развитию в Европе, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Американские власти также в очередной раз повторили, что продажи не снизят обороноспособность США.