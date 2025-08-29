"Я обурена". Мелоні емоційно відреагувала на новий скандал в Італії

Лідерка Італії Джорджа Мелоні не приховує свого обурення після того, як дізналася, що її фото, а також інших жінок були розміщені на порнографічному сайті. Вона публічно вимагає негайно встановити особи винних і "покарати їх з максимальною суворістю".

Мелоні висловила свою позицію на тлі гучного скандалу

Скандал спалахнув після того, як на італійській платформі Phica люди виявили світлини сестри Мелоні Аріанни і лідерки опозиції Еллі Шлейн.

Ці світлини взяли з особистих акаунтів в соцмережах або з відкритих джерел без згоди.

Що важливо розуміти, їх супроводжували вульгарні і сексистські підписи.

Phica, що є неправильно написаним сленговим словом, яке означає "вагіна" італійською мовою, була запущена в 2005 році і, судячи з усього, безперешкодно працювала попри скарги жінок. Поширити

Згідно з даними журналістів, поліція розпочала розслідування після отримання офіційних скарг від кількох політикинь з лівоцентристської Демократичної партії (PD).

Також вказано, що 28 серпнч адміністратори закрили сайт, звинувативши користувачів у "неправильному використанні платформи".