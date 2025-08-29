"Я обурена". Мелоні емоційно відреагувала на новий скандал в Італії
Мелоні висловила свою позицію на тлі гучного скандалу
Джерело:  The Guardian

Лідерка Італії Джорджа Мелоні не приховує свого обурення після того, як дізналася, що її фото, а також інших жінок були розміщені на порнографічному сайті. Вона публічно вимагає негайно встановити особи винних і "покарати їх з максимальною суворістю".

Головні тези:

  • Фото на сайті були змінені, щоб збільшити частини тіла або зобразити жінок в сексуальних позах. 
  • Поліція розпочала розслідування після отримання офіційних скарг від кількох політикинь.

Мелоні висловила свою позицію на тлі гучного скандалу

Скандал спалахнув після того, як на італійській платформі Phica люди виявили світлини сестри Мелоні Аріанни і лідерки опозиції Еллі Шлейн.

Ці світлини взяли з особистих акаунтів в соцмережах або з відкритих джерел без згоди.

Що важливо розуміти, їх супроводжували вульгарні і сексистські підписи.

Phica, що є неправильно написаним сленговим словом, яке означає "вагіна" італійською мовою, була запущена в 2005 році і, судячи з усього, безперешкодно працювала попри скарги жінок.

Згідно з даними журналістів, поліція розпочала розслідування після отримання офіційних скарг від кількох політикинь з лівоцентристської Демократичної партії (PD).

Також вказано, що 28 серпнч адміністратори закрили сайт, звинувативши користувачів у "неправильному використанні платформи".

Я обурена тим, що сталося. Я хочу висловити свою солідарність і підтримку всім жінкам, яких образили, принизили і скривдили.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії

