"Я обурена". Мелоні емоційно відреагувала на новий скандал в Італії

Лідерка Італії Джорджа Мелоні не приховує свого обурення після того, як дізналася, що її фото, а також інших жінок були розміщені на порнографічному сайті. Вона публічно вимагає негайно встановити особи винних і "покарати їх з максимальною суворістю".
Головні тези:
- Фото на сайті були змінені, щоб збільшити частини тіла або зобразити жінок в сексуальних позах.
- Поліція розпочала розслідування після отримання офіційних скарг від кількох політикинь.
Мелоні висловила свою позицію на тлі гучного скандалу
Скандал спалахнув після того, як на італійській платформі Phica люди виявили світлини сестри Мелоні Аріанни і лідерки опозиції Еллі Шлейн.
Ці світлини взяли з особистих акаунтів в соцмережах або з відкритих джерел без згоди.
Що важливо розуміти, їх супроводжували вульгарні і сексистські підписи.
Згідно з даними журналістів, поліція розпочала розслідування після отримання офіційних скарг від кількох політикинь з лівоцентристської Демократичної партії (PD).
Також вказано, що 28 серпнч адміністратори закрили сайт, звинувативши користувачів у "неправильному використанні платформи".
