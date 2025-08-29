"Я возмущена". Мэлони отреагировала на новый скандал в Италии

Лидер Италии Джорджа Мэлони не скрывает своего возмущения после того, как узнала, что ее фото, а также других женщин были размещены на порнографическом сайте. Она публично требует немедленно установить личности виновных и "наказать их с максимальной строгостью".

Мэлони выразила свою позицию на фоне громкого скандала

Скандал вспыхнул после того, как на итальянской платформе Phica люди обнаружили фотографии сестры Мэлони Арианны и лидера оппозиции Элли Шлейн.

Эти фотографии взяли из личных аккаунтов в соцсетях или из открытых источников без согласия.

Что важно понимать, их сопровождали пошлые и сексистские подписи.

Phica, неправильно написанное сленговым словом, которое означает "вагина" на итальянском языке, была запущена в 2005 году и, судя по всему, беспрепятственно работала несмотря на жалобы женщин. Поделиться

Согласно данным журналистов, полиция начала расследование после получения официальных жалоб от нескольких политиков из левоцентристской Демократической партии (PD).

Также указано, что 28 августа администраторы закрыли сайт, обвинив пользователей в "неправильном использовании платформы".