"Я возмущена". Мэлони отреагировала на новый скандал в Италии
Категория
Мир
Дата публикации

"Я возмущена". Мэлони отреагировала на новый скандал в Италии

Мэлони выразила свою позицию на фоне громкого скандала
Источник:  The Guardian

Лидер Италии Джорджа Мэлони не скрывает своего возмущения после того, как узнала, что ее фото, а также других женщин были размещены на порнографическом сайте. Она публично требует немедленно установить личности виновных и "наказать их с максимальной строгостью".

Главные тезисы

  • Фото на сайте были изменены, чтобы увеличить части тела или изобразить женщин в сексуальных позах.
  • Полиция начала расследование после получения официальных жалоб от нескольких политиков.

Скандал вспыхнул после того, как на итальянской платформе Phica люди обнаружили фотографии сестры Мэлони Арианны и лидера оппозиции Элли Шлейн.

Эти фотографии взяли из личных аккаунтов в соцсетях или из открытых источников без согласия.

Что важно понимать, их сопровождали пошлые и сексистские подписи.

Phica, неправильно написанное сленговым словом, которое означает "вагина" на итальянском языке, была запущена в 2005 году и, судя по всему, беспрепятственно работала несмотря на жалобы женщин.

Согласно данным журналистов, полиция начала расследование после получения официальных жалоб от нескольких политиков из левоцентристской Демократической партии (PD).

Также указано, что 28 августа администраторы закрыли сайт, обвинив пользователей в "неправильном использовании платформы".

Я возмущена тем, что произошло. Я хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили, унизили и обидели.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

