ЕС может конфисковать замороженные активы РФ — почему этого не происходит
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС может конфисковать замороженные активы РФ — почему этого не происходит

ЕС боится конфисковать замороженные активы РФ
Читати українською

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис официально подтвердил, что существует ряд юридических решений, которые могут разрешить конфискацию российских замороженных активов в пользу Украины. Что важно понимать, прежде всего, речь идет о передаче росактивов в специальный целевой механизм.

Главные тезисы

  • Глава МИД Литвы призывает Евросоюз быстрее двигаться в этом вопросе, хотя блок боится конфликтов и рисков.
  • Законодательные решения по конфискации российских активов уже существуют.

ЕС боится конфисковать замороженные активы РФ

Как пояснил глава МИД Литвы, есть возможность поместить российские замороженные активы в специальную целевую компанию.

После этого их могут использовать в пользу Украины.

Кястутис Будрис четко дал понять, что его страна призывает Евросоюз двигаться вперед, в том числе и в вопросе конфискации замороженных активов России.

По словам дипломата, именно на этом официальный Брюссель застрял слишком долго.

Шеф литовской дипломатии подтвердил, что у членов блока есть по меньшей мере несколько юридических решений, как это организовать.

Этого до сих пор не сделали, поскольку ЕС отдает себе отчет, "что с этим связаны определенные риски".

Мы должны взять деньги, активы, в том числе активы Центрального банка (России — ред.), находящиеся в Euroclear (бельгийский депозитарий, где хранится более 200 млрд евро замороженных активов РФ — ред.), поместить их как один из вариантов — в специальный целевой механизм — и реализовать это через соответствующую юридическую процедуру.

Кястутис Будрис

Кястутис Будрис

Глава МИД Литвы

По его убеждению, это может быть реализовано как гарантии в форме кредитов для Украины с определенной условностью выплаты репараций со стороны РФ.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Я возмущена". Мэлони отреагировала на новый скандал в Италии
Мэлони выразила свою позицию на фоне громкого скандала
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Настоящая катастрофа". Суд США признал незаконными тарифы Трампа для других стран
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США продадут Украине систему Patriot и дополнительное оборудование
Украина продолжит получать вооружение США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?