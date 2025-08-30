ЕС может конфисковать замороженные активы РФ — почему этого не происходит

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис официально подтвердил, что существует ряд юридических решений, которые могут разрешить конфискацию российских замороженных активов в пользу Украины. Что важно понимать, прежде всего, речь идет о передаче росактивов в специальный целевой механизм.

ЕС боится конфисковать замороженные активы РФ

Как пояснил глава МИД Литвы, есть возможность поместить российские замороженные активы в специальную целевую компанию.

После этого их могут использовать в пользу Украины.

Кястутис Будрис четко дал понять, что его страна призывает Евросоюз двигаться вперед, в том числе и в вопросе конфискации замороженных активов России.

По словам дипломата, именно на этом официальный Брюссель застрял слишком долго.

Шеф литовской дипломатии подтвердил, что у членов блока есть по меньшей мере несколько юридических решений, как это организовать.

Этого до сих пор не сделали, поскольку ЕС отдает себе отчет, "что с этим связаны определенные риски".

Мы должны взять деньги, активы, в том числе активы Центрального банка (России — ред.), находящиеся в Euroclear (бельгийский депозитарий, где хранится более 200 млрд евро замороженных активов РФ — ред.), поместить их как один из вариантов — в специальный целевой механизм — и реализовать это через соответствующую юридическую процедуру. Кястутис Будрис Глава МИД Литвы

По его убеждению, это может быть реализовано как гарантии в форме кредитов для Украины с определенной условностью выплаты репараций со стороны РФ.