ЕС может конфисковать замороженные активы РФ — почему этого не происходит

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис официально подтвердил, что существует ряд юридических решений, которые могут разрешить конфискацию российских замороженных активов в пользу Украины. Что важно понимать, прежде всего, речь идет о передаче росактивов в специальный целевой механизм.
Главные тезисы
- Глава МИД Литвы призывает Евросоюз быстрее двигаться в этом вопросе, хотя блок боится конфликтов и рисков.
- Законодательные решения по конфискации российских активов уже существуют.
ЕС боится конфисковать замороженные активы РФ
Как пояснил глава МИД Литвы, есть возможность поместить российские замороженные активы в специальную целевую компанию.
После этого их могут использовать в пользу Украины.
Кястутис Будрис четко дал понять, что его страна призывает Евросоюз двигаться вперед, в том числе и в вопросе конфискации замороженных активов России.
По словам дипломата, именно на этом официальный Брюссель застрял слишком долго.
Шеф литовской дипломатии подтвердил, что у членов блока есть по меньшей мере несколько юридических решений, как это организовать.
Этого до сих пор не сделали, поскольку ЕС отдает себе отчет, "что с этим связаны определенные риски".
По его убеждению, это может быть реализовано как гарантии в форме кредитов для Украины с определенной условностью выплаты репараций со стороны РФ.
