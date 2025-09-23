Росія скинула на Запоріжжя 6 ФАБів — загинув цивільний
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія скинула на Запоріжжя 6 ФАБів — загинув цивільний

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія знову тероризує Запоріжжя

Уночі 23 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Запоріжжя, скинувши 6 фугасних авіабомб (ФАБ). Ворог бив по цивільній інфраструктурі та будинках місцевих мешканців. Станом на ранок відомо про щонайменше одну жертву.

Головні тези:

  • Нещодавні атаки російських військ на Запоріжжя призвели до початку пожеж у житлових будинках та на промислових об'єктах.
  • Це вже друга масована атака ворога на місто за останні дні, яка призвела до жертв.

Росія знову тероризує Запоріжжя

Про ситуацію в області та наслідки нових ворожих атак розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під ударом цивільна інфраструктура та житло людей. Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Іван Федоров звертає увагу на те, що внаслідок атак противника спалахнули пожежі у приватній житловій забудові.

Ба більше, під вогонь потрапили території об'єктів промислової інфраструктури.

Уночі пресслужба ДСНС заявила, що під завалами зруйнованого будинку може знаходитись людина. Там також додали, що кількість постраждалих уточнюється.

Вранці Іван Федоров офіційно підтвердив, що з-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

Як уже згадувалося раніше, 22 вересня армія РФ скинула 10 КАБів на Запоріжжя, внаслідок чого були знищені та пошкоджені автомобілі, виникли пожежі: 3 людини загинули, 4 постраждали.

