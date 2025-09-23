РФ атаковала Украину баллистикой и 115 дронами — обезврежены 103 цели
РФ атаковала Украину баллистикой и 115 дронами — обезврежены 103 цели

Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 22-23 сентября
В течение ночи 22 и 23 сентября российские оккупанты совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря успешной обороне сил ПВО большинство вражеских целей удалось обезвредить.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях.

Отчет работы сил ПВО за 22-23 сентября

Новая атака российских захватчиков началась около 21:00 22 сентября.

В этот раз дроны и ракеты противника летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

Что важно понимать, армия РФ использовала для воздушного нападения около 60 Шахедов.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

На северо-востоке фиксируется новая группа вражеских БПЛА. Держим небо! Вместе — к победе! — сказано в сообщении.

