РФ атакувала Україну балістикою та 115 дронами — знешкоджені 103 цілі
Україна
Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО за 22-23 вересня
Протягом ночі 22 та 23 вересня російські окупанти здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки успішній обороні сил ППО більшість ворожих цілей вдалося знешкодити.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Звіт роботи сил ППО за 22-23 вересня

Нова атака російських загарбників розпочалася близько 21:00 22 вересня.

Цього разу дрони та ракети противника летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, армія РФ використала для повітряного нападу близько 60 “Шахедів”.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

На північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — йдеться в повідомленні.

