РФ атакувала Україну балістикою та 115 дронами — знешкоджені 103 цілі

Протягом ночі 22 та 23 вересня російські окупанти здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки успішній обороні сил ППО більшість ворожих цілей вдалося знешкодити.

Звіт роботи сил ППО за 22-23 вересня

Нова атака російських загарбників розпочалася близько 21:00 22 вересня.

Цього разу дрони та ракети противника летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, армія РФ використала для повітряного нападу близько 60 “Шахедів”.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.