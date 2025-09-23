Почти вся Европа оказалась в зоне поражения после модификаций дронов РФ

Украинская компания DEFENSE EXPRESS обращает внимание на то, что новая пусковая инфраструктура для российских "Шахедов" позволяет армии РФ запускать их по Дании, Германии и Италии, а в случае строительства площадок в Беларуси — добраться даже до Мадрида.

Модифицированные российские дроны — угроза для всей Европы

В последние недели не только Польша и Эстония, но и другие страны Европы страдали от вторжений российских дронов и даже истребителей.

Согласно данным украинской военной разведки, дальность полета "Герань 2" достигает 1800-2500 км. Де-факто это означает, что многие члены НАТО уже находятся в зоне поражения.

Фото: defence-ua.com

… дальности "Герань-2" в пределах 1800 км хватает для того, чтобы атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большинство территории Германии и юг Италии. Если взять дальность полета "Герань-2" до 2500 км, то речь идет о всей территории Великобритании, Италии, а также большей части Франции. Поделиться

Также существует высокая вероятность того, что Россия решит развернуть пусковые площадки для дронов в Беларуси, которая фактически находится под контролем Кремля.