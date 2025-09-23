Почти вся Европа оказалась в зоне поражения после модификаций дронов РФ

Украинская компания DEFENSE EXPRESS обращает внимание на то, что новая пусковая инфраструктура для российских "Шахедов" позволяет армии РФ запускать их по Дании, Германии и Италии, а в случае строительства площадок в Беларуси — добраться даже до Мадрида.
Главные тезисы
- Модифицированные российские дроны, в частности "Герань-2", имеют дальность полета от 1800 до 2500 км.
- Существует высокая вероятность развертывания пусковых площадок для дронов в Беларуси.
Модифицированные российские дроны — угроза для всей Европы
В последние недели не только Польша и Эстония, но и другие страны Европы страдали от вторжений российских дронов и даже истребителей.
Согласно данным украинской военной разведки, дальность полета "Герань 2" достигает 1800-2500 км. Де-факто это означает, что многие члены НАТО уже находятся в зоне поражения.
Также существует высокая вероятность того, что Россия решит развернуть пусковые площадки для дронов в Беларуси, которая фактически находится под контролем Кремля.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-