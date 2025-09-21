Україна в останній момент змогла обіграти Путіна та Трампа

Видання The New York Times (NYT) звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп тривалий час публічно намагалися схилити Україну до здачі власних територій, однак саме ЗСУ змогли вибити з їхніх рук стратегічний "козир" та повернути Київ в сильну переговорну позицію.
Головні тези:
- ЗСУ довели, що все ще можуть розгромлювати армію РФ під час її наступів.
- Навіть маленькі перемоги України відіграють величезну роль у цій війні.
Сили оборони вкотре нагадали, що Україна не програє
Одним зі справді поворотних моментів було звільнення села Кіндратівка, що лежить менше, ніж у 20 км на північ від Сум.
За їхніми словами, на тлі вкрай повільного, однак постійного просування російських загарбників на фронті, повернення навіть таких невеликих районів допомагає Києву протистояти наративу Москви про нездатність України зупинити російський наступ.
Що також важливо розуміти, раніше Путін пропонував обміняти захоплені частини Сумщини на решту території Донбасу у межах мирної угоди, а Трамп його у цьому підтримав.
Однак вражаючі успіхи українських воїнів під Сумами вибили з рук Путіна та Трампа ще один стратегічний "козир".
