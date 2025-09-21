Україна в останній момент змогла обіграти Путіна та Трампа
Україна в останній момент змогла обіграти Путіна та Трампа

Сили оборони вкотре нагадали, що Україна не програє
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times (NYT) звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп тривалий час публічно намагалися схилити Україну до здачі власних територій, однак саме ЗСУ змогли вибити з їхніх рук стратегічний "козир" та повернути Київ в сильну переговорну позицію.

Головні тези:

  • ЗСУ довели, що все ще можуть розгромлювати армію РФ під час її наступів.
  • Навіть маленькі перемоги України відіграють величезну роль у цій війні.

Сили оборони вкотре нагадали, що Україна не програє

Одним зі справді поворотних моментів було звільнення села Кіндратівка, що лежить менше, ніж у 20 км на північ від Сум.

Скромні здобутки, які мають велике значення для Києва. Успішна українська контратака на Сумщині, що межує з Росією, — це рідкісний поворот на полі бою, де домінують сили Москви, — наголошують американські журналісти.

За їхніми словами, на тлі вкрай повільного, однак постійного просування російських загарбників на фронті, повернення навіть таких невеликих районів допомагає Києву протистояти наративу Москви про нездатність України зупинити російський наступ.

Конкретно на Сумщині наступ росіян провалився настільки, що російське командування остаточно поставило на ньому хрест і перекинуло основні сили звідси на Донбас.

Що також важливо розуміти, раніше Путін пропонував обміняти захоплені частини Сумщини на решту території Донбасу у межах мирної угоди, а Трамп його у цьому підтримав.

Однак вражаючі успіхи українських воїнів під Сумами вибили з рук Путіна та Трампа ще один стратегічний "козир".

