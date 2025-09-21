Путін позбувся генерала Лапіна після серії гучних поразок

Російські пропагандисти стверджують, що генерал-полковник армії РФ Олександр Лапін звільнений з військової служби. Він відомий своїми провалами у битві за Лиман, за що потрапив під шквал критики з боку глави Чечні Рамзана Кадирова.
Головні тези:
- Лапін відомий росіянам проваленими військовими операціями у війні проти України.
- Також він очолював російські угруповання в Сирії.
Ще один російський генерал втратив посаду
Згідно з даними інсайдерів, на посаді командувача Ленінградського військового округу Лапіна вже замінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.
Також публікуються дані про те, що Лапін буде призначений помічником голови Татарстану.
Що також важливо розуміти, 3 роки тому він командував угрупованням "Центр" у війні проти України.
На тлі гучного провалу армії РФ у битві за Лиман — Лапін потрапив під шквал критики з боку Чечні Рамзана Кадирова.
Згодом він був долучений до командування сухопутними військами РФ, а згодом очолив Ленінградський військовий округ та угруповання "Північ".
