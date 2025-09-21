Путін позбувся генерала Лапіна після серії гучних поразок
Джерело:  online.ua

Російські пропагандисти стверджують, що генерал-полковник армії РФ Олександр Лапін звільнений з військової служби. Він відомий своїми провалами у битві за Лиман, за що потрапив під шквал критики з боку глави Чечні Рамзана Кадирова.

  • Лапін відомий росіянам проваленими військовими операціями у війні проти України.
  • Також він очолював російські угруповання в Сирії.

Ще один російський генерал втратив посаду

Згідно з даними інсайдерів, на посаді командувача Ленінградського військового округу Лапіна вже замінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.

Також публікуються дані про те, що Лапін буде призначений помічником голови Татарстану.

Він народився у 1964 році в Казані. У 2017 році був начальником штабу російського угруповання військ у Сирії, а згодом очолив Центральний військовий округ російської армії.

Що також важливо розуміти, 3 роки тому він командував угрупованням "Центр" у війні проти України.

На тлі гучного провалу армії РФ у битві за Лиман — Лапін потрапив під шквал критики з боку Чечні Рамзана Кадирова.

Згодом він був долучений до командування сухопутними військами РФ, а згодом очолив Ленінградський військовий округ та угруповання "Північ".

На цьому напрямку російські війська воювали за Вовчанськ, утримували оборону на кордоні й проводили операції на території Курської області, а також створювали так звану "буферну зону" на Сумщині та Харківщині.

